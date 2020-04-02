Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна зізналася, що відчуває особливу відповідальність за свою маленьку сестру Мілу.
Так, дівчина заявила, що якщо у своєму братові вона відчуває "сильне чоловіче плечей", то, що стосується однорічної дівчинки – її потрібно захищати та оберігати від усіх негараздів. Про це Анна повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Анна Заворотнюк
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk
"Звичайно ж моя сестричка Міла, така ж любов, як і мій брат, але виражається по-іншому. Якщо я відчуваю брата, як чоловіче плече і мені хочеться поруч з ним відчувати себе маленькою сестричкою, яка потребує захисту. Тоді Міла – це маленьке янголятко, моя принцеса, моя молодша сестра і я за неї відповідаю. Це якась інша любов, ніжна, трепетна, навіть з якимось болем в серці. Так хочеться її від усього захистити, вберегти", – заявила Анна.
Анастасія Заворотнюк з чоловіком і дітьми
Фото: hellomagazine.com
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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