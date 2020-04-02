Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна зізналася, що відчуває особливу відповідальність за свою маленьку сестру Мілу.

Так, дівчина заявила, що якщо у своєму братові вона відчуває "сильне чоловіче плечей", то, що стосується однорічної дівчинки – її потрібно захищати та оберігати від усіх негараздів. Про це Анна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Анна Заворотнюк Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

"Звичайно ж моя сестричка Міла, така ж любов, як і мій брат, але виражається по-іншому. Якщо я відчуваю брата, як чоловіче плече і мені хочеться поруч з ним відчувати себе маленькою сестричкою, яка потребує захисту. Тоді Міла – це маленьке янголятко, моя принцеса, моя молодша сестра і я за неї відповідаю. Це якась інша любов, ніжна, трепетна, навіть з якимось болем в серці. Так хочеться її від усього захистити, вберегти", – заявила Анна.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і дітьми Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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