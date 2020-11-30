Донька Заворотнюк: моя мама тяжко хвора, але ми переможемо все погане

Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Анна вперше за довгий час розповіла про стан своєї матері. Дівчина заявила, що артистка тяжко хвора і додала – вона справжній боєць, тому все переможе.

Такими подробицями 24-річна Анна поділилася на особистій сторінці в Instagram. Свою публікацію вона присвятила Дню матері, який відзначається 29 листопада в РФ.

"Вчора (29 листопада. – Ред.) було прекрасне свято, день всіх мам. Навіть не знаю чому, але я не змогла написати в наміченій публікації ні слова. Хочу сказати, що в житті кожного мама – це найважливіша та найрідніша людина. Зараз моя мама тяжко хвора, але ми переможемо все погане, я впевнена в цьому. Вчора чомусь було особливо боляче від того, що відбувається. Моя мама, не тільки найпрекрасніша і найрозумніша жінка, але ще й справжній боєць і впорається з усім. Хочу, щоб вона завжди була поруч", – заявила Анна.

Вона також поділилася знімком з мамою і пообіцяла, що сім'я впорається з усіма негараздами.

"Люблю тебе нескінченно, ми з усім вспораємося! Все буде добре. Адже немає кращої мами на світі, ніж ти!" – звернулася Анна Заворотнюк до зіркової матері.

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