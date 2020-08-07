Донька Успенської показала обличчя після аварії. Фото

Донька російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна поділилася серією фотографій, на яких вона зображена після аварії в Коста-Риці.

Відповідні знімки дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала з розбитим обличчям на лікарняному ліжку. Як зазначила Тетяна, їй дуже довго довелося відновлюватися після події.

"Я зламала щелепу і втратила сім передніх зубів. Я перенесла шість операцій із заміни кістки. Тепер я готова до установки імплантатів... Завдяки тому, що у мене не було зубів, я навчилася по-справжньому любити своє я. Зустрічатися з моїми демонами та проходити через виснажливий душевний та нищівний фізичний біль", – написала вона.

Донька Успенської показала обличчя після аварії (Instagram Тетяни Плаксіної)

Донька Успенської показала обличчя після аварії (Instagram Тетяни Плаксіної)

Нагадаємо, Тетяна потрапила в аварію два роки тому. Вона впала з велосипеда на Коста-Риці. Після інциденту донька Успенської протягом довгого часу лікувалася в клініках Європи та Азії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що донька Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про знущання з боку співачки.