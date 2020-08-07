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Донька Успенської показала обличчя після аварії. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Донька Успенської показала обличчя після аварії. Фото

Донька Успенської показала обличчя після аварії (фото - versiya.info).

Донька російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна поділилася серією фотографій, на яких вона зображена після аварії в Коста-Риці.

Відповідні знімки дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала з розбитим обличчям на лікарняному ліжку. Як зазначила Тетяна, їй дуже довго довелося відновлюватися після події.

"Я зламала щелепу і втратила сім передніх зубів. Я перенесла шість операцій із заміни кістки. Тепер я готова до установки імплантатів... Завдяки тому, що у мене не було зубів, я навчилася по-справжньому любити своє я. Зустрічатися з моїми демонами та проходити через виснажливий душевний та нищівний фізичний біль", – написала вона.

Донька Успенської показала обличчя після аварії (Instagram Тетяни Плаксіної)

Донька Успенської показала обличчя після аварії (Instagram Тетяни Плаксіної)

Донька Успенської показала обличчя після аварії (Instagram Тетяни Плаксіної)

Донька Успенської показала обличчя після аварії (Instagram Тетяни Плаксіної)

Нагадаємо, Тетяна потрапила в аварію два роки тому. Вона впала з велосипеда на Коста-Риці. Після інциденту донька Успенської протягом довгого часу лікувалася в клініках Європи та Азії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що донька Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про знущання з боку співачки.

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