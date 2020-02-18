Головна Новини
18 лютого • оновлено в 12:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Виходить заміж за темношкірого? Донька Урганта засвітила обручку

2.9т
Читати матеріал російською

У мережі заговорили про те, що старша донька російського телеведучого Івана Урганта Еріка виходить заміж за темношкірого хлопця на ім'я Муса.

До такого висновку шанувальники прийшли, побачивши на одному зі знімків, який Муса публікував на своїй сторінці в Instagram, обручку на безіменному пальці Еріки. Зазначимо, що на фото закохані позували у відвертих образах. Донька Урганта була одягнена в жакет, який ледь прикривав її груди. А Муса ж ефектно оголив свій рельєфний торс, позуючи в піджаку на голе тіло.

Еріка і Муса

Еріка і Муса

Фото: instagram/savemusa

Новини
"Заміж зібралася?" Лорак спантеличила фанатів новим фото

До слова, темношкірий хлопець часто публікує фото з коханою й називає її своєю дружиною.

"Ідеальне визначення того, що таке дружина", – раніше підписував кадр Муса.

Еріка і Муса

Еріка і Муса

Фото: instagram/savemusa

Еріка і Муса

Еріка і Муса

Фото: instagram/savemusa

Еріка і Муса

Еріка і Муса

Фото: instagram/savemusa

Зазначимо, що Еріка зараз живе в Нью-Йорку, де і зустріла своє кохання. 19-річна дівчина вивчає основи сучасного мистецтва та фотографії в знаменитій школі Parsons, де навчався син Вікторії та Девіда Бекхемів, а також діти інших знаменитостей.

Донька Урганта Еріка

Донька Урганта Еріка

Фото: instagram/e_ttg

Донька Урганта Еріка

Донька Урганта Еріка

Фото: instagram/e_ttg

Донька Урганта Еріка

Донька Урганта Еріка

Фото: instagram/e_ttg

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька українського музиканта та лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, який трагічно загинув у 2015 році, Марія-Барбара вийшла заміж.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги