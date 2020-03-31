Юна донька співачки Слави вразила пікантним фото в білизні

Старша донька російської співачки Слави Олександра Морозова вразила мережу пікантним фото.
Так, на ньому 21-річна дівчина позувала у відвертій спортивній білизні, продемонструвавши пишні форми. Свій образ Олександра доповнила білою сорочкою. Відповідний знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
Олександра Морозова
Фото: instagram/alexandrawinter
"Карантин набирає обертів, а у мене нічого не змінилося з учорашнього дня: я все так само їм, сплю, дивлюся серіали й телефоную рідними та друзями. Можна було б звичайно зайнятися спортом, або ж все-таки повчитися. Але, мабуть, я подумаю про це завтра ", – написала дочка співачки.
Олександра Морозова у відвертій білизні
Фото: instagram/alexandrawinter
Шанувальники юної Олександри прийшли в захват від її нового відвертого фото. Вони засипали дівчину компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Олександри Морозової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Олександра Морозова оголила груди
Фото: instagram/alexandrawinter
Олександра Морозова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/alexandrawinter
Олександра Морозова у відвертій білизні
Фото: instagram/alexandrawinter
Олександра Морозова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/alexandrawinter
Олександра Морозова повністю гола
Фото: instagram/alexandrawinter
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2019 року Олександра Морозова знялася абсолютно голою, відзначивши таким чином своє 20-річчя.
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