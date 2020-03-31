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31 березня • оновлено в 10:44
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Донька співачки Слави вразила пікантним фото в білизні

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Старша донька російської співачки Слави Олександра Морозова вразила мережу пікантним фото.

Так, на ньому 21-річна дівчина позувала у відвертій спортивній білизні, продемонструвавши пишні форми. Свій образ Олександра доповнила білою сорочкою. Відповідний знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Олександра Морозова

Олександра Морозова

Фото: instagram/alexandrawinter

"Карантин набирає обертів, а у мене нічого не змінилося з учорашнього дня: я все так само їм, сплю, дивлюся серіали й телефоную рідними та друзями. Можна було б звичайно зайнятися спортом, або ж все-таки повчитися. Але, мабуть, я подумаю про це завтра ", – написала дочка співачки.

Олександра Морозова у відвертій білизні

Олександра Морозова у відвертій білизні

Фото: instagram/alexandrawinter

Шанувальники юної Олександри прийшли в захват від її нового відвертого фото. Вони засипали дівчину компліментами.

Юна донька співачки Слави вразила пікантним фото в білизні
Юна донька співачки Слави вразила пікантним фото в білизні
Юна донька співачки Слави вразила пікантним фото в білизні

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Олександри Морозової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Олександра Морозова оголила груди

Олександра Морозова оголила груди

Фото: instagram/alexandrawinter

Олександра Морозова продемонструвала "п'яту точку"

Олександра Морозова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/alexandrawinter

Олександра Морозова у відвертій білизні

Олександра Морозова у відвертій білизні

Фото: instagram/alexandrawinter

Олександра Морозова сексуально позує на камеру

Олександра Морозова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/alexandrawinter

Олександра Морозова повністю гола

Олександра Морозова повністю гола

Фото: instagram/alexandrawinter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2019 року Олександра Морозова знялася абсолютно голою, відзначивши таким чином своє 20-річчя.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
співачка Слава
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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