Донька Скрябіна в день народження батька відкрила заклад у Києві

Донька Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), якому в 2020 році могло б виповнитись 52 роки, Марія-Барбара в день народження батька, 17 серпня, відкрила власний заклад у Києві разом зі своїм чоловіком Віктором Туром.

Про це розповів співак DZIDZIO на своїй сторінці в Instagram. Артист опублікував знімок, на якому позував поряд із Барбарою, її чоловіком та дружиною Скрябіна Світланою Бабійчук на тлі стіни з написом "Місце щасливих людей" (фото дивіться нижче).

"У день народження Кузьми його донька Барбара та зять Віктор відкрили неймовірно теплий і атмосферний заклад "Львівські круасани" в Києві. Господарі і я запрошуємо всіх у "Місце щасливих людей", – написав DZIDZIO.

DZIDZIO на відкритті закладу доньки Скрябіна Instagram @dzidzio

Відзначимо, що на відкриття також завітали співачка Руслана, Pianoбой та соліст гурту Green GreyDiezel. Зірки на стіні всередині закладу залишили свої автографи та найпопулярніші цитати Скрябіна.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день його смерті і народження українці зворушливо згадують музиканта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський посмертно надав Скрябіну звання Героя України. Він підписав указ у день його народження.

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