Донька скандального Добкіна зібралася в політику: як вона виглядає

Донька скандального нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна Алла планує зайнятися політикою.

Про це дівчина повідомила у своїх Instagram-сторіз. Зокрема, відповідаючи на питання підписника про те, чи не хоче вона піти в політику, Добкіна відповіла: "Планую".

Михайло Добкін із донькою Аллою Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич Фото з Instagram

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядає донька скандального українського нардепа і зробив добірку фото.

Алла Добкіна-Гуревич Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич у відвертому купальнику Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Алла Добкіна-Гуревич Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива Алла Добкіна-Гуревич Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Нагадаємо, що донька Добкіна Алла влітку 2017 року вийшла заміж. Її чоловік Олег Гуревич — харків'янин, займається тенісом, у ЗМІ його називають "гаманцем" Добкіна. Його фірми завжди вигравали тендери ХОДА та міськради за часів правління команди Кернес-Добкін.

Алла Добкіна з батьком і братом Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич засвітила груди Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич у відвертому купальника Фото з Instagram

Алла Добкіна-Гуревич пікантно оголилася Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Михайла Добкіна Алла Добкіна-Гуревич вперше показала в мережі обличчя новонародженого сина, якого назвала Марком.

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