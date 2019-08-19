Донька скандального Добкіна зібралася в політику: як вона виглядає

Донька скандального нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна Алла планує зайнятися політикою.
Про це дівчина повідомила у своїх Instagram-сторіз. Зокрема, відповідаючи на питання підписника про те, чи не хоче вона піти в політику, Добкіна відповіла: "Планую".
Михайло Добкін із донькою Аллою
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич
Фото з Instagram
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядає донька скандального українського нардепа і зробив добірку фото.
Алла Добкіна-Гуревич
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Алла Добкіна-Гуревич
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич засвітила груди
Фото з Instagram
Спокуслива Алла Добкіна-Гуревич
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Нагадаємо, що донька Добкіна Алла влітку 2017 року вийшла заміж. Її чоловік Олег Гуревич — харків'янин, займається тенісом, у ЗМІ його називають "гаманцем" Добкіна. Його фірми завжди вигравали тендери ХОДА та міськради за часів правління команди Кернес-Добкін.
Алла Добкіна з батьком і братом
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич засвітила груди
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич у відвертому купальника
Фото з Instagram
Алла Добкіна-Гуревич пікантно оголилася
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Михайла Добкіна Алла Добкіна-Гуревич вперше показала в мережі обличчя новонародженого сина, якого назвала Марком.
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