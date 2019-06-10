Донька Шварценеггера вийшла заміж за зірку "Вартових Галактики"

Старша донька кінозірки і політика Арнольда Шварценеггера, Кетрін Юніс Шварценеггер, вийшла заміж за голлівудського актора Кріса Пратта.

Як повідомляє видання People, церемонія одруження пройшла 8 червня на приватному ранчо в Сан Ісідро (Каліфорнія). Для весілля Кетрін вибрала білосніжне плаття зі шлейфом і довгу мереживну фату.

"Це найщасливіший день для Кетрін. Вона не переставала посміхатися. І Кріс здавався дуже щасливим", — повідомив один з гостей.

Весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта Фото: instagram/prattprattpratt

Весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта Фото: instagram/prattprattpratt

На весілля з'їхалися близькі друзі і родичі пари, в тому числі батьки нареченої — Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер. З боку 39-річного нареченого був присутній шестирічний син Джек від першого шлюбу. Пратт розлучився з актрисою Ганною Фаріс в серпні 2017 року. Письменниця Кетрін вийшла заміж уперше.

Кріс Пратт з сином і Кетрін Фото: Legion-Media

Зазначимо, що про роман Пратта зі спадкоємицею знаменитого актора-бодібілдера стало відомо в червні 2018 року. Кріс розмістив загальну фотографію з коханою на сторінці в соціальній мережі і повідомив про майбутні заручини. "Мила Кетрін, такий щасливий, що ти сказала "так". З нетерпінням чекаю, коли ми одружимося. Гордий, що ми будемо жити відкрито і чесно один з одним. Поїхали!", — написав наречений в коментарях.

Крісс Пратт зробив пропозицію Кетрін Шварценеггер Фото: instagram/prattprattpratt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка культового серіалу "Гра престолів", виконавиця ролі Санси Старк Софі Тернер вийшла заміж за співака Джо Джонас. Пара уклала шлюб в Лас-Вегасі.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!