Донька прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета закликала закрити церкви через поширення коронавірусу.

Так, за словами дівчини, вона обурена тим, що заборона на проведення заходів не поширюється на храми та святині. Адже всі дотримуються цих вказівок, в тому числі й виш, в якому вчитися Єлизавета. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Єлизавета Пєскова і Дмитро Пєсков Фото: instagram/lisa_peskova

"Відсьогодні МДІМО закривають на карантин. Тижневі канікули й тільки з 23 березня перехід на дистанційне навчання. Хотілося б, звичайно, зрозуміти, чому заборона на проведення заходів не поширюється на храми та святині... Адже у XVII столітті масові скупчення людей в цілях проведення релігійних обрядів стали однією з причин поширення чуми", – написала Пєскова.

Також вона зазначила, що якщо люди вірять в Бога, то немає різниці, де молитися.

Єлизавета Пєскова Фото: instagram/lisa_peskova

"Якщо дійсно віриш – немає різниці, де молитися! Я особисто не розумію необхідності цілувати ікони в розпал епідемії", – заявила дівчина.

До речі, донька Пєскова вирішила самоізолюватись в будинку і дотримується всіх необхідних заходів профілактики.

Єлизавета Пєскова Фото: instagram/lisa_peskova

"Що стосується мене. Крім того що я, звичайно ж, як зазвичай, мию руки (я часто мила їх і до коронавірусу), п'ю багато води, магній і чай з імбиром та лимоном. Практично кожен день займаюся спортом. А карантин – це чудова можливість більше часу приділити роботі, читанню і самоосвіті. Тут відмовок бути не може", – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета Пєскова поскаржилася на лікарів швидкої допомоги, які не приїхали до неї на виклик після дзвінка "вмираючим" голосом.

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