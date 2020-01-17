"Напевно, мамин": донька Полякової потішила мережу фото в купальнику

Донька української співачки Олі Полякової Маша поділилася в соцмережах фото в ніжно-рожевому купальнику.

Так, знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. "Що може бути краще ніж сонце, море і пісок?" — написала Маша.

Донька Олі Полякової

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Шанувальники доньки Полякової почали бурхливо обговорювати її публікацію. Багато з них зробили масу компліментів Маші, а інші зазначили, що вона одягла купальник не за розміром.

"Красуня", "Дуже класний купальник", "Сексі", "Маша, купальник, здається, великий", "Що у неї в трусах? Пісок?", "Мамин купальник?", — написали люди.

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Маша Полякова Фото: instagram/mashapolyakova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Олі Полякової Марія вразила шанувальників фото з мамою. Так, користувачі мережі зазначили, що дівчинка дуже схожа на свою зіркову матір.

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