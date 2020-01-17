Головна Новини
17 січня • оновлено в 14:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Напевно, мамин": донька Полякової потішила мережу фото в купальнику

2.8т
Читати матеріал російською

Донька української співачки Олі Полякової Маша поділилася в соцмережах фото в ніжно-рожевому купальнику.

Так, знімок вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. "Що може бути краще ніж сонце, море і пісок?" — написала Маша.

Донька Олі Полякової

Донька Олі Полякової

Маша Полякова

Маша Полякова

Фото: instagram/mashapolyakova

Новини
Дочка Крутого вразила мережу величезними грудьми: гаряче фото

Шанувальники доньки Полякової почали бурхливо обговорювати її публікацію. Багато з них зробили масу компліментів Маші, а інші зазначили, що вона одягла купальник не за розміром.

"Красуня", "Дуже класний купальник", "Сексі", "Маша, купальник, здається, великий", "Що у неї в трусах? Пісок?", "Мамин купальник?", — написали люди.

"Напевно, мамин": донька Полякової потішила мережу фото в купальнику
"Напевно, мамин": донька Полякової потішила мережу фото в купальнику
"Напевно, мамин": донька Полякової потішила мережу фото в купальнику
"Напевно, мамин": донька Полякової потішила мережу фото в купальнику
"Напевно, мамин": донька Полякової потішила мережу фото в купальнику
"Напевно, мамин": донька Полякової потішила мережу фото в купальнику
Маша Полякова

Маша Полякова

Фото: instagram/mashapolyakova

Маша Полякова

Маша Полякова

Фото: instagram/mashapolyakova

Маша Полякова

Маша Полякова

Фото: instagram/mashapolyakova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Олі Полякової Марія вразила шанувальників фото з мамою. Так, користувачі мережі зазначили, що дівчинка дуже схожа на свою зіркову матір.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Оля Полякова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги