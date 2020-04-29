Донька Полякової показала закривавлене обличчя і нарвалася на критику в мережі

15-річна донька української співачки Ольги Полякової Маша опублікувала фото, на якому у неї з носа текла кров, і нарвалася на критику в мережі.

Відповідним знімком дівчинка поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Блін, місячні не звідти. О, і до речі, кров справжня", – прокоментувала свою публікацію Маша.

Донька Ольги Полякової Маша Фото: instagram/mashapolyakova

Маша Полякова Фото: instagram mashapolyakova

Зазначимо, що багато користувачів мережі не оцінили нове фото доньки Полякової та засипали її негативними коментарями.

"Маша, що ти гониш останнім часом, навіщо таке викладаєш? У тебе проблеми зі здоров'ям? Не лякай", "А в чому сенс фотографувати себе, коли кров з носа йде?", "Жахливе фото. З мізками все добре?", "Схоже, у неї проблеми з головою", "Як не соромно? Вже не знають, як пропіаритися", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Ольги Полякової Маша опублікувала фото, на якому показала побої на обличчі.

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