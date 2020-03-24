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24 березня • оновлено в 11:02
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Донька Полякової отримала серйозні травми: розбила ніс і ногу

3.3т
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Донька української співачки Олі Полякової, 15-річна Маша, впала з коня й отримала серйозні травми.

Про інцидент розповіла сама Маша, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram новий пост.

Оля Полякова з донькою Машею

Оля Полякова з донькою Машею

Instagram @polyakovamusic

Так, у своїй соцмережі донька артистки поділилася фотографією, на якій сидить на землі. У кадрі видно, що з носа Маші йде кров.

"Сьогодні впала з коня, розбила ніс і пошкодила ногу, але фото не зробити не могла",таким підписом супроводила знімок донька Полякової.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова викликала бурхливі суперечки серед українців в мережі своєю заявою про те, що в Україні мовна проблема існує тільки в політичній площині, а "людям все одно".

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Автор
Анна Міхно
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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