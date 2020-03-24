Донька української співачки Олі Полякової, 15-річна Маша, впала з коня й отримала серйозні травми.
Про інцидент розповіла сама Маша, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram новий пост.
Оля Полякова з донькою Машею
Instagram @polyakovamusic
Так, у своїй соцмережі донька артистки поділилася фотографією, на якій сидить на землі. У кадрі видно, що з носа Маші йде кров.
"Сьогодні впала з коня, розбила ніс і пошкодила ногу, але фото не зробити не могла", – таким підписом супроводила знімок донька Полякової.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова викликала бурхливі суперечки серед українців в мережі своєю заявою про те, що в Україні мовна проблема існує тільки в політичній площині, а "людям все одно".
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