Донька української співачки Олі Полякової, 15-річна Маша, впала з коня й отримала серйозні травми.

Про інцидент розповіла сама Маша, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram новий пост.

Оля Полякова з донькою Машею Instagram @polyakovamusic

Так, у своїй соцмережі донька артистки поділилася фотографією, на якій сидить на землі. У кадрі видно, що з носа Маші йде кров.

"Сьогодні впала з коня, розбила ніс і пошкодила ногу, але фото не зробити не могла", – таким підписом супроводила знімок донька Полякової.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова викликала бурхливі суперечки серед українців в мережі своєю заявою про те, що в Україні мовна проблема існує тільки в політичній площині, а "людям все одно".

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