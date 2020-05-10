Донька Петросяна втрапила у скандал із грошима: що трапилося

На доньку гумориста Євгена Петросяна Вікторину, яка повернулася в Росію із США, подали до суду.

Так, за даними видання Starhit, по приїзду в Москву жінка зайнялася рієлторською діяльністю. Але, як виявилося, не дуже успішно. На доньку Петросяна подав позов власник нерухомості, який делегував їй здачу в оренду його "квадратних метрів". Однак з якоїсь причини Вікторина не віддала чоловікові частину грошей, які заробила на його власності. Тепер він вимагає з неї 337 тисячі рублів через суд.

Євген Петросян з донькою Вікториною Фото: showbiz.clutch.ua

"З Вікторини Петросянц (справжнє прізвище. – Ред.) Вимагають повернути 337 тисяч рублів у Пресненському суді столиці. Суть спору в тому, що у неї з позивачем був договір на право керувати та розпоряджатися певною житлоплощею з правом здавати її в оренду. Але кошти, отримані від квартирантів, жінка власнику апартаментів так і не передала", – йдеться в повідомленні.

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