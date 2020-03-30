Донька російського гумориста Євгена Петросяна Вікторина, яка живе в США і прилетіла погостювати до родичів в Росію, тепер не може назад повернутися додому.
Так, за словами видання "Собеседник", через те, що закрили кордони, жінка змушена залишитися на батьківщині. Зазначається, що Вікторина "шокована і в паніці", адже не розуміє, коли тепер знову потрапить до сім'ї, яка залишилася у неї в США.
Євген Петросян з дочкою Вікториною
Фото: all2all.ru
"Вікторина в паніці, тому що не може полетіти додому. Через те, що кордони закрили, вона змушена залишитися в Росії. Вікторина шокована: вона не розуміє, коли тепер повернеться в США. А там у неї багато справ: бізнес, плюс велика сім'я. Не так давно Вікторина стала бабусею – в одного з її дітей народився онук", – розповіла подруга доньки Петросяна.
Зазначається, що за чутками, Вікторина зупинилася в Москві в одній з квартир своєї мачухи, гумористки Олени Степаненко. До речі, жінки залишилися в дуже теплих відносинах, навіть після скандального розлучення гумористки з Петросяном.
Євген Петросян з донькою Вікториною і Оленою Степаненко
Фото: msn.com
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, молода коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик з'явився на світ в одному з медичних центрів Дубая.
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