Донька Охлобистіна заразилася коронавірусом: фанат "Л/ДНР" розкрив деталі

Донька скандально російського актора Івана Охлобистіна, який підтримує терористів "Л/ДНР", Анфіса могла заразитися коронавірусом COVID-19 у Німеччині.

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Про це розповів сам Охлобистін в інтерв'ю каналу "Царьград". За його словами, донька станом на 3 квітня почувала себе нормально.

"Вона у Німеччині (Могла заразитися. – Ред.). Але вона приїхала в десятих числах, 12-го числа приїхала з Німеччини, тобто вже 14 днів минуло. Десь на вулиці, вони ходили містом, десь в кафе, або на концерт вони ще ходили", – сказав скандальний актор.

Донька Охлобистіна заразилася коронавірусом. Ілюстрація

Він припустив, що інші члени сім'ї також могли перенести COVID-19 "на ногах". Медики вже взяли у всіх аналізи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 23-річної доньки скандально російського актора Охлобистіна, який підтримує терористів "Л/ДНР", виявили коронавірус.

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