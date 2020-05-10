Донька покійної російської співачки Юлії Началової Віра заспівала пісню "Листи з фронту" в честь свого прадіда.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Instagram батько дівчинки, футболіст Євген Алдонін (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Юлія Началова з донькою Вірою Фото: vokrug.tv

"З великим святом Перемоги! "Лист з фронту" виконує Вірочка, в честь свого прадіда Началова Єгора Семеновича, вічна пам'ять героям! Пам'ятаємо, пишаємося і шануємо! Вірочка, велика розумниця", – написав Алдонін.

Донька Началової Віра Скріншот з відео

Зазначимо, що користувачі були вражені подібністю голосу юної доньки та співачки. Вони також засипали Віру компліментами.

"Боже, у Вsрочки голос як у мами", "Євгеній, неймовірно красиво, тонко, талановито Вірочка виконує пісню. Весь мамин талант відчувається в її серці. Щастя вашій чудовій донечці!", "Яка розумниця! А як голос схожий на мамин", "Плачу, голос Юлі", – написали люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учасниця "Битви екстрасенсів" Дарина Миронова заявила: багато років тому вона передбачила співачці Юлії Началовій, що 16 березня 2019 року стане для неї фатальним числом. Саме в цей день зірка померла.