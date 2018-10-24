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Донька Майкла Джексона зібралася заміж

2.3тЧитати матеріал російською

Дочка покійного поп-короля Майкла Джексона 20-річна Періс зібралася заміж. Пропозицію їй зробив музикант Гебріел Гленн.

Як пише Radar Online, Періс і Гебріел, незважаючи на наполягання сім'ї дівчини, не збираються укладати шлюбний контракт.

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Донька Майкла Джексона зібралася заміж

"У цей момент рідні вкрай збентежені і просто хочуть бути впевнені, що з нею все буде гаразд", - розповів інсайдер.

Родичі Джексон побоюються, що Гленн може обдурити її заради грошей. Адже спадок дівчини від батька, оцінюється в 110 млн доларів.

Донька Майкла Джексона зібралася заміж

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Періс Джексон, дочку покійного поп-співака Майкла Джексона госпіталізували у відділення хірургії. Дівчині терміново потрібна була операція з видалення гнійного запалення.

Особи
Майкл ДжексонПеріс Джексон
Місце
США
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