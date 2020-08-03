Донька Лілії Ребрик отримала головну роль в кіно: що відомо

Донька української актриси й телеведучої Лілії Ребрик Діана отримала головну роль в чотирисерійній мелодрамі "Багато непогожих днів" телеканалу "Україна" та компанії FILM.UA Group.

Про це повідомляється на офіційному сайті телеканалу. За словами інсайдерів, в кінокартині юна актриса зіграє роль дівчинки, мама якої потрапляє в автомобільну аварію. Поки та в реанімації, про маленьку Машу буде піклуватися найкраща подруга мами – Катя, яка в тій аварії втратила чоловіка, і свекруха Каті. Обидві жінки важко переживають гірку втрату. Саме 7-річна дівчинка допоможе їм впоратися з горем.

Донька Ребрик отримала головну роль в мелодрамі "Багато непогожих днів" (фото – kanalukraina.tv)

Як зазначила сама Ребрик, вона дуже пишається успіхами доньки, адже її дисциплінованість на майданчику відзначає вся команда проєкту.

"В принципі, вона грає саму себе – дівчинку, яка любить ролики, танці та собак. Коли Діана дізналася, що на майданчику буде собака, та ще й золотистий ретривер, вона дуже захотіла зніматися. Донька давно мріє про чотириногого друга і дуже щаслива, що на зйомках має можливість гуляти й грати з собачкою. Насправді спостерігаючи за нею на майданчику, помічаю, що Діана дуже відповідальна, всі завдання виконує з першого разу. Режисерка Іра Громозда також це відзначає і мені, як мамі, безумовно дуже приємно таке чути", – поділилася вона.

Донька Ребрик отримала головну роль в мелодрамі "Багато непогожих днів" (фото – kanalukraina.tv)

До речі, донька Лілії Ребрик Діана вже не вперше знімається в кіно. Раніше вона з'являлася в картині "Серце матері".

Донька Ребрик отримала головну роль в мелодрамі "Багато непогожих днів" (Instagram Діани Дикої)

Про мелодраму "Багато непогожих днів"

Режисерко. чотирисерійної мелодрами є Ірина Громозда. Перші сцени серіалу зняли в липні в Національному еколого-натуралістичному центрі Києва. Ця картина про подруг, одна з яких зраджує іншу.

Головна героїня – вчителька музичної школи Катя Смоліна. Її чоловік гине в автомобільній аварії, а найкраща подруга у важкому стані потрапляє в реанімацію. Катя забирає доньку Інни, семирічну Машу, у свій будинок. У самої Каті немає дітей і тому вона так важко переживає смерть коханого.

У фільмі також знімаються: Олена Борозенець, Катерина Тишкевич, Петро Риков, Григорій Бакланов, Віталій Кудрявцев, Галина Кобзар-Слободюк, Олексій Нагрудний та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик показала фото з-за лаштунків зйомок продовження українського серіалу "Великі Вуйки".