Донька Легкоступової розкрила результати розтину співачки

54-річна російська співачка Валентина Легкоступова померла внаслідок закритої черепно-мозкової травми та забиття головного мозку.

Про результати розтину повідомила дочка знаменитості Анетта Бриль в програмі "Пусть говорят". За її словами, артистку можна було врятувати, якби їй вчасно надали медичну допомогу.

Бриль додала, що новий чоловік Легкоступової Юрій Фірсов навіть не сказав родичам, наскільки сильно постраждала співачка під час падіння. Тому спершу подружжя проходило лікування в наркологічній клініці, а через добу стан артистки різко погіршився, і її перевели в клінічну лікарню.

Легкоступова і Фірсов BB.lv

"Як можна було не викликати швидку, якщо твоя улюблена жінка впала, якщо у неї з'явилися синці. Можливо, про це ще не можна говорити, адже слідство триває. За результатами розтину мама померла через закриту черепно-мозкову травму та забиття головного мозку тяжкого ступеня", – розповіла 29-річна Анетта.

Також дівчина пообіцяла притягнути Фірсова до відповідальності за погрози її і 19-річному брату Матвію. Він неодноразово кидався на хлопця з ножами і вигнав з дому.

Нагадаємо, Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували 8 серпня з набряком мозку, жінка перебувала в комі. На тілі співачки були знайдені синці. Коли її знайшли в квартирі, поруч був чоловік, Юрій Фірсов, який пізніше втік. 14 серпня співачка померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медсестра травматологічного відділення лікарні в Москві, де лежала Легкоступова, зізналася, що журналісти хотіли купити фото мертвої артистки за 500 тисяч рублів (185 тисяч гривень).