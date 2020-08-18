Донька Легкоступової: чоловік мами погрожував мені, я боялася за своїх дітей

Донька покійної співачки Валентини Легкоступової Анетта Бриль заявила про погрози, які надходили їй від чоловіка артистки Юрія Фірсова.

Так, за словами дівчини, вона отримувала їх на пропозицію приїхати до матері. Також Фірсов обмежував їхнє спілкування через телефон протягом двох тижнів. Про це Анетта розповіла в ефірі передачі "Пусть говорят" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Останні два тижні на дзвінки мами відповідав тільки Фірсов, з нею він не з'єднував нікого з близьких... Я не приїжджала до мами весь цей час, тому що її чоловік мені погрожував. У мене є всі записи. Я боялася – у мене двоє дітей. Коли я прийшла, він був сильно п'яний. Можливо, там був не тільки алкоголь, але і щось ще. З його погрозами зараз розбирається Слідчий комітет. Я не маю права розголошувати те, що він говорив. Коли слідство винесе своє рішення, все це спливе", – розповіла дівчина.

Юрій Фірсов і Валентина Легкоступова (фото – hochu.ua)

Нагадаємо, Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували 8 серпня з набряком мозку, жінка перебувала в комі. На тілі співачки були знайдені синці. Коли її знайшли у квартирі, поруч був чоловік, Юрій Фірсов, який пізніше втік.

Пізніше він заявив, що його дружина впала сама. Але донька Валентини, яка знайшла мати в нетверезому стані з синцями, в це не повірила. 11 серпня всіх членів сім'ї зірки допитали, слідчі продовжують перевірку фактів.14 серпня Валентина Легкоступова померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня у віці 35 років помер російський актор театру і кіно Сергій Куницький, який відомий роллю лікаря-гематолога в серіалі "Тест на вагітність".

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