Донька екскоханця Собчак після його спроби суїциду потрапила в лікарню

Донька екскоханця телеведучої Ксенії Собчак та мільйонера Умара Джабраїлова, який недавно намагався покінчити життя самогубством, Даната потрапила в лікарню.

Так, дівчина ледь не втратила пальця, поки готувала їжу на самоізоляції. Про це повідомляє Telegram-канал Super.ru.

Умар Джабраїлов і його донька Даната

"Даната Джабраїлова, яка живе в Європі, ледь не втратила пальця, поки готувала їжу на самоізоляції. Щось пішло не так, і рука дівчини опинилася в блендері", – йдеться в повідомленні.

Данат Джабраїлова Фото: Super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Інтерни" актор Ілля Глинников розповів, чому одного разу вирішив покінчити життя самогубством.

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