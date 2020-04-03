Головна Новини
3 квітня • оновлено в 22:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Донька екскоханця Собчак після його спроби суїциду потрапила в лікарню

3.2т
Читати матеріал російською

Донька екскоханця телеведучої Ксенії Собчак та мільйонера Умара Джабраїлова, який недавно намагався покінчити життя самогубством, Даната потрапила в лікарню.

Так, дівчина ледь не втратила пальця, поки готувала їжу на самоізоляції. Про це повідомляє Telegram-канал Super.ru.

Умар Джабраїлов і його донька Даната

Умар Джабраїлов і його донька Даната

"Даната Джабраїлова, яка живе в Європі, ледь не втратила пальця, поки готувала їжу на самоізоляції. Щось пішло не так, і рука дівчини опинилася в блендері", – йдеться в повідомленні.

Данат Джабраїлова

Данат Джабраїлова

Фото: Super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Інтерни" актор Ілля Глинников розповів, чому одного разу вирішив покінчити життя самогубством.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги