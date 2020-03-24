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24 березня • оновлено в 21:40
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Донька Догілєвої знялася абсолютно голою: пікантне фото

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Донька російської актриси Тетяни Догілєвої Катерина знялася оголеною для фотопроєкту, перевтілившись у героїню своєї улюбленої картини художника Рафаеля "Форнаріна".

Відповідний знімок був опублікований виданням "Комсомольская Правда". Зазначимо, що на ньому дівчина позувала з хусткою на голові, прикривши груди рукою.

Тетяна Догілєва з донькою Катериною

Тетяна Догілєва з донькою Катериною

Фото: starhit.ru

"Творчість допомагає відволікатися в цей дуже дивний час. Творіть, якщо є така можливість... А я згадую Італію та улюблену "Форнаріну" улюбленого Рафаеля. Сподіваюся, ми з нею ще побачимося в доступному для огляду майбутньому", – процитувало видання Катерину.

Катерина Догілєва

Катерина Догілєва

Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото 63-річної російської актриси Тетяни Догілєвою, на якому вона виглядала сильно розповнілою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Мда мамка по лучше была
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