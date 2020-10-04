Донька Брежнєвої похизувалася відвертими знімками у білизні. Фото
Донька популярної співачки Віри Брежнєвої 19-річна Соня Кіперман порадувала шанувальників пікантними кадрами у відвертому вбранні.
Так, на сторінці в Instagram Кіперман опублікувала фото, на яких позує у чорному ліфчику і шкіряному жакеті. У такому відвертому образі донька зірки показала свої груди.
"У твоєму піджаку", – підписала кадри у фотоблозі Кіперман.
Користувачі мережі не пройшли повз пікантних знімків доньки Віри Брежнєвої та засипали її компліментами.
"Цвіте квітка з кожним днем", "Гарна дівчина", "Симпатяжка, соблазняжка, така гарненька", – писали під знімками шанувальники Кіперман.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 19-річна донька Брежнєвої показала спокусливі форми у відвертому бікіні.