Донька Брежнєвої похизувалася відвертими знімками у білизні. Фото

Obozrevatel Люди 09:33, 4.10.2020

Донька популярної співачки Віри Брежнєвої 19-річна Соня Кіперман порадувала шанувальників пікантними кадрами у відвертому вбранні.

Так, на сторінці в Instagram Кіперман опублікувала фото, на яких позує у чорному ліфчику і шкіряному жакеті. У такому відвертому образі донька зірки показала свої груди.

"У твоєму піджаку", – підписала кадри у фотоблозі Кіперман.

Соня Кіперман засвітила грудьми в відвертому вбранні.
Дочка Віри Брежнєвої поділилася спокусливими кадрами.
Соня Кіперман опублікувала пікантні знімки в Instagram.

Користувачі мережі не пройшли повз пікантних знімків доньки Віри Брежнєвої та засипали її компліментами.

"Цвіте квітка з кожним днем", "Гарна дівчина", "Симпатяжка, соблазняжка, така гарненька", – писали під знімками шанувальники Кіперман.

Шанувальники засипали Соню Кіперман компліментами.
Фанати залишили схвальні коментарі під фото.
Користувача мережі сподобалися відверті фото Соні Кіперман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 19-річна донька Брежнєвої показала спокусливі форми у відвертому бікіні.

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