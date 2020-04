Донька Алсу і скандал на "Голос. Діти": за що 12-річну Мікеллу Абрамову зацькували в Росії

Донька відомої російської співачки Алсу Мікелла Абрамова 29 квітня відзначає свій день народження. Дівчинці виповнюється 12 років.

У 2019 році Мікелла втрапила в гучний скандал після перемоги на шоу "Голос. Діти" – її звинуватили у фальсифікації голосування. У результаті донька Алсу піддалася цькуванню, причому з критикою виступили багато російських знаменитостей. Детальніше читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Алсу і її дочка Мікелла Абрамова vokrug.tv

Мікелла Абрамова потрапила на шостий сезон "Голос. Діти" в 2019 році. На сліпому прослуховуванні вони виконала пісню Somewhere Over The Rainbow Гарольда Арлена, чим викликала захват глядачів.

Стати наставником дівчинки виявили бажання Світлана Лобода та Валерій Меладзе, і Мікелла обрала Світлану.

Уже перед фіналом голосувати за перемогу дочки Алсу закликали багато знаменитостей: Філіп Кіркоров, Ольга Бузова, Ірина Дубцова, Зара та інші.

Коли Мікелла все ж перемогла на "Голос. Діти", це викликало ажіотаж серед зірок. Одним з тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Алли Пугачової гуморист Максим Галкін.

Мікелла Абрамова на шоу "Голос. Діти" voice1tv

Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси. "Вважаю, що гідним переможцем були б Єржан Максим, або Анастасія Іванова, або Ніно Чеснер. Це діти з фантастичними природними голосами. Я в шоці від результату. У перший раз в такому настрої завершую перегляд "Голосу", – висловився він.

А сама Алла Борисівна, яка також уболівала за Єржана Максима, запросила чотирьох фіналістів до елітного ресторану і вручила їм по "Золотій зірці Алли Пугачової" – нагороді для молодих обдарувань, заснованій співачкою ще в 2005 році. Мікелли там зі зрозумілих причин не було.

Наставниця доньки Алсу на "Голосі" Світлана Лобода була змушена залишити проект. "Я думаю, для нас історія "Голосу" закінчена. Дякую всій нашій команді", – написала продюсер Лободи Нателла Крапівіна в Instagram.

Валерій Кузаков, Єржан Максим і Мікелла Абрамова в фіналі шоу "Голос. Діти" vokrug.tv

Проти перемоги Мікелли Абрамової на "Голосі" виступили багато зірок: Ксенія Бородіна, Марія Кожевнікова, Валерій Меладзе, Наталя Штурм та інші.

На "Першому каналі", який транслює шоу, заявили, що проведуть перевірку за фактом можливої фальсифікації голосів. Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).

16 травня 2019 року було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті: в заяві каналу говорилося, що боти зробили 30 тисяч телефонних дзвінків і відправили 8 тисяч повідомлень. Таким чином "Перший канал" анулював перемогу дівчинки.

У результаті було вирішено провести ще один фінал "Голосу", де переможцями призначили всіх фіналістів і видали їм по премії в розмірі 1 мільйону рублів (близько 365 тисяч гривень).

Сама співачка Алсу спочатку заявила, що її донька та інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри", а пізніше в інтерв'ю Ксенії Собчак все ж зізналася, що купувала голоси заради перемоги доньки на "Голосі".

"Сама система голосування була недосконала. І ми всі стали її заручниками. За правилами шоу, кожна людина могла проголосувати від 1 до 20 разів. Виходить, що кожен голосує в міру своїх можливостей ... Я зізнаюся, так, я купувала голоси. Я купувала голоси в тій кількості, яку віталася й дозволялася правилами "Першого каналу". Більш того, в рамках цього так званого голосування, всі учасники всіх сезонів купували голоси, тому що неможливо було віддати свій голос, елементарно не заплативши. Я особисто купила 40 смс – у мене два телефони, і я писала в паузах між зйомками. Так, хтось може дозволити собі одне смс, хтось два. Ми попросили всіх наших друзів і родичів", – розповіла Алсу.

Крім того, співачка додала, що її донька могла стати переможцем і без допомоги з боку батьків: "Я не зовсім згодна, що ці 38 тисяч голосів, які визнали "сумнівними", допомогли Мікеллі перемогти. Навіть якщо відняти їх із загальної суми, то яким чином це впливає на перемогу? За Мікеллу проголосували 145-146 тисяч голосів. У наступного учасника – 60 тисяч голосів. Розрив був дуже великий".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі розгорівся скандал через переможця "Голосу країни-10": фінал популярного вокального шоу закінчився перемогою учасника Романа Сасанчина з команди Тіни Кароль.

