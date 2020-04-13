Донбас – Україна, а Крим – "поживем – побачим": як 47-річний Шнуров висловлювався про Путіна та Україну

Російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров 13 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 47 років.

Як відомо, Шнуров не раз виступав з критикою російської влади. У день народження артиста OBOZREVATEL згадував, як Сергій Шнуров висловлював свою політичну позицію і чому його слова щодо анексії Криму спровокували скандал у Росії.

Сергій Шнуров wikipedia.org

Так, лідер групи "Ленінград" ще в 2000-х виступав з критикою провладної партії "Єдина Росія", він принципово не ходить на вибори, вважаючи, що в сучасній Росії немає громадянського суспільства.

Свою політичну позицію щодо України та Криму Шнуров якось пояснив так: "Позиція дуже проста: і це теж мине. Це не назавжди: і ці люди не назавжди, і конфлікт не назавжди, все це... Якщо на кожну таку штуку звертати увагу... Мені 42 роки. Я жив у іншій країні – з іншими грошима, з іншими цінностями, і якби я щиро вірив у всю ту ***ню, про яку мені кожного разу говорили, я б збожеволів. Чому я зараз маю ставитися до того, що говориться, всерйоз? Я знаю, що треба триматися подалі від всієї цієї ***ні. Моя позиція в тому, що в політиці правди немає. Ті люди, які шукають в політичному полі істину, – просто дурні. Політика – це наколка, і це потрібно розуміти".

Сергій Шнуров кадр YouTube

А в березні 2020 року в інтерв'ю Тіні Канделакі в ефірі радіостанції "Комсомольская правда" Сергій Шнуров у відповідь на питання "Крим наш?" після деякої паузи і роздумів сказав: "Поживемо – побачимо". Також на питання "Донбас – це Україна?" музикант відповів "Так".

При цьому він зазначив, що вважає українців більшими друзями Росії, ніж сирійців, а Путін "був красунчиком до того моменту, як пішов у політику".

Слова Шнурова спровокували критику на його адресу в Росії, адже така політична позиція повністю не відповідає офіційній позиції Кремля. Там не раз заявляли, що вважають питання про Крим закритим.

Сергій Шнуров spbdnevnik.ru

До того ж ускладнює ситуацію той факт, що Сергій Шнуров з лютого 2019 року входить до Громадської ради при комітеті Держдуми Росії з культури.

Так, лідер ЛДПР Володимир Жириновський жорстко розкритикував Шнурова за його неоднозначну реакцію на питання про Крим.

"Одного товариша запитали, він з артистів: "Крим наш?" Він мовчить. Все! Він вже себе закопав. Куди ти йдеш у політику? Якщо співак – співай пісні, перукар повинен своєю справою займатися, банщик і так далі", – висловився Жириновський.

Володимир Жириновський eadaily.com

Однак сам Шнуров не став мовчати і різко відповів Жириновському. У новому їдкому вірші музикант заявив, що Жириновський намагається нагадати про себе зайвий раз, але "його час вже вийшов".

"Тень встает из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, но нет. Он с трибуны кукарекал, чтоб не забывали старика. Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошел на спад. Понимая то, что время его вышло, старый клоун шутит невпопад", – написав зокрема він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шнуров присвятив вірш Володимиру Путіну і висміяв рішення про обнулення президентських термінів у Росії.

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