"Донбас пишається": з'явилося ексклюзивне відео з Кобзоном

Одіозний російський продюсер Йосип Пригожин в річницю смерті співака і політика Йосипа Кобзона оприлюднив ексклюзивне відео з ним.

На ролику артист міркує про світ без війни, про щастя, внуків і життя (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Це побажання одного з найсильніших духом чоловіків на планеті. Він був орієнтиром для багатьох поколінь. Сьогодні рівно рік, як його з нами немає. Народний артист всього Радянського союзу – саме так він просив називати його зі сцени. Учитель, наставник і справжній друг. Повне відчуття, що він живий і десь поруч. Йосип Давидович Кобзон назавжди залишиться національним надбанням нашої Батьківщини", – написав Пригожин.

Кобзон за життя говорив про мир Кадр з відео

У коментарях у користувачів це відео викликало ажіотаж. У мережі згадали про війну на Донбасі, уточнивши, що мешканці окупованої Росією території пишаються Кобзоном.

"Людина він Велика. Може тому Бог його почує, і стане мир на Донбасі. Попросить за свою Батьківщину", "Царство небесне земляку! Донбас пишається ним. Наша любов до нього завжди", – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній із клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував у комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поряд із матір'ю.

Після смерті артиста почали спливати різні дивні факти з його життя. Наприклад, звинувачення в сексуальних домаганнях і тісному зв'язку з російською мафією.

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