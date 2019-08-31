Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Донбас пишається": з'явилося ексклюзивне відео з Кобзоном

1.7т Читати матеріал російською

Одіозний російський продюсер Йосип Пригожин в річницю смерті співака і політика Йосипа Кобзона оприлюднив ексклюзивне відео з ним.

На ролику артист міркує про світ без війни, про щастя, внуків і життя (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Це побажання одного з найсильніших духом чоловіків на планеті. Він був орієнтиром для багатьох поколінь. Сьогодні рівно рік, як його з нами немає. Народний артист всього Радянського союзу – саме так він просив називати його зі сцени. Учитель, наставник і справжній друг. Повне відчуття, що він живий і десь поруч. Йосип Давидович Кобзон назавжди залишиться національним надбанням нашої Батьківщини", – написав Пригожин.

Кобзон за життя говорив про мир

Кобзон за життя говорив про мир

Кадр з відео

Новини
Рік зі смерті Кобзона: кому дісталися мільярди співака

У коментарях у користувачів це відео викликало ажіотаж. У мережі згадали про війну на Донбасі, уточнивши, що мешканці окупованої Росією території пишаються Кобзоном.

"Людина він Велика. Може тому Бог його почує, і стане мир на Донбасі. Попросить за свою Батьківщину", "Царство небесне земляку! Донбас пишається ним. Наша любов до нього завжди", – відреагували в мережі.

"Донбас пишається": з'явилося ексклюзивне відео з Кобзоном
"Донбас пишається": з'явилося ексклюзивне відео з Кобзоном

ЕКСКЛЮЗИВ. Це побажання одного з найсильніших духом чоловіків на планеті. Він був орієнтиром для багатьох поколінь. Сьогодні рівно рік, як його з нами немає. Народний артист всього Радянського союзу -саме так він просив називати його зі сцени. Учитель, наставник і справжній друг. Повне відчуття, що він живий і знаходиться десь поруч. Йосип Давидович Кобзон # іосіфкобзон назавжди залишиться національним надбанням нашої Батьківщини.

Публікація від iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній із клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував у комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поряд із матір'ю.

Після смерті артиста почали спливати різні дивні факти з його життя. Наприклад, звинувачення в сексуальних домаганнях і тісному зв'язку з російською мафією.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Йосип Кобзон Йосип Пригожин
Місце
Росія
Теги
Донбас шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...