Дональду Трампу – 74: п'ять найсмішніших курйозів, які траплялися з главою США на посаді

Президент США Дональд Трамп у неділю, 14 червня, святкує свій день народження. Йому виповнюється 74 роки.

До нинішнього американського лідера можна ставитися по-різному: когось він дратує, а хтось у захваті від його "брутального" ставлення до того, що про нього подумають. Через такі особливості свого характеру Трамп не раз потрапляв у комічні ситуації. OBOZREVATEL пропонує згадати найсмішніші курйози, які траплялися з главою США за час на посаді.

Дональд Трамп і жук

У серпні 2019 року президент США виголосив промову у Вірджинії, не звертаючи увагу на жука, який повзав по його волоссю. Відео стало мемом: одні користувачі припустили, що Трампа просто прослуховували, а інші написали, що комаха переплутала шевелюру американського лідера з апельсином.

Забув про дружину

У грудні 2019 року Дональд Трамп забув про свою дружину Меланію на півдорозі до гелікоптера. На відео телеканалу FOX 10 Phoenix видно, що Трамп спочатку став рухатися до гелікоптера один, але приблизно на половині шляху зупинився, щоб почекати дружину, яка мала летіти разом з ним.

Нагрубив своєму фанату

Якось президент Трамп публічно образив свого фаната, сприйнявши його за протестувальника. Це було в серпні 2019 року на зустрічі Трампа з виборцями, куди прийшла група мітингувальників. Коли останні йшли зі зборів, чоловік на ім'я Френк Доусон у футболці "Трамп 2020" помахав їм кулаком услід.

Однак президенту здалося, що це один з протестувальників. "У цього хлопця серйозні проблеми з вагою. Іди додому. Почни робити вправи. Виведіть його звідси, будь ласка", – сказав Трамп. Пізніше він дізнався, що Доусон є його прихильником, і вирішив йому зателефонувати. Оскільки додзвонитися президенту не вдалося, він послав йому голосове повідомлення з подякою за підтримку.

Сам Доусон сказав ЗМІ, що не ображається. "Я думаю, він подумав, що я учасник протесту, але я ним не був... Все добре. Я люблю цього хлопця (Трампа, – ред.). Він найкраще, що траплялося з цією країною", – заявив він.

Курйоз з автозагаром

7 лютого 2020 Трамп був помічений недалеко від Білого дому, де його сфотографували папараці. Знімок миттєво облетів всі ЗМІ та соцмережі. Справа в тому, що на фото волосся президента відлетіло назад через вітер, повністю відкривши обличчя й лоб, на яких чітко виднівся слід від автозасмаги, що розсмішило користувачів.

Автозасмага Трампа стала мемом

Переплутав батька й дідуся

У квітні 2019 року Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що його батько народився в Німеччині, хоча насправді там народився дід Трампа – Фрідріх Трамп, який іммігрував до США 1885 року у віці 16 років. Фред Трамп, батько Дональда Трампа, народився у Нью-Йорку, повідомило Associated Press.

"Я відчуваю велику повагу до Ангели (Меркель, – ред.), і я дуже поважаю цю країну... Мій батько – німець, так, був німцем, і народився в дуже прекрасному місці в Німеччині. Таким чином, я відчуваю глибокі почуття відносно Німеччини, але вона не платить те, що повинна платити", – сказав тоді лідер США.

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