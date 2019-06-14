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Дональду Трампу – 73: як виглядав до президентства

3.1тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп 14 червня відзначає 73-ій день народження. Світова спільнота знало його ім'я ще задовго до того, як він став керувати країною.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядав Трамп до президентства, чим прославився і займався в молодості.

Дональд Джон Трамп народився в 1946 році в Массачусетсі. Він був милим, але неспокійним і навіть гіперактивним хлопчиком. Підлітком пішов до військової академії в Нью-Йорку, після якої почав навчання у бізнес-школі.

Маленький Дональд Трамп

Маленький Дональд Трамп

wikipedia

Дональд Трамп в 2019 році

Дональд Трамп в 2019 році

Instagram @ whitehouse

У книзі "Мистецтво укладати угоди" Трамп згадував, що замислювався про вступ до кіношколи, але все ж вирішив, що "нерухомість – це прибутковіший бізнес". Тим більше, в цій сфері працював його батько.

Дональд Трамп з батьками

Дональд Трамп з батьками

wikipedia

Дональд Трамп у військовій формі

Дональд Трамп у військовій формі

wikipedia

Після бізнес-школи Дональд зосередився на будівництві для середнього класу. У фірмі батька він почав карколомну кар'єру, а популярність йому принесли реконструкція готелю "Комодор" і відкриття готелю Grand Hyatt.

Дональд Трамп і батько

Дональд Трамп і батько

wikipedia

Трамп в молодості

Трамп в молодості

donaldjdumb

Стикався майбутній президент і з труднощами: він не міг погашати позики через фінансову кризу. У 1991 році він навіть опинився на межі банкрутства, але зміг знайти рішення, віддавши половину частки власникам облігацій в обмін на вигідні умови виплат за позиками.

Дональд Трамп в будівельному бізнесі (Trump Tower в руках)

Дональд Трамп в будівельному бізнесі (Trump Tower в руках)

dailymail

Молодий Дональд Трамп

Молодий Дональд Трамп

pinterest

Він пробував себе в різних сферах, в пресі його ім'я миготіло часто. Крім успішного бізнесу Дональд Трамп випускав книги, шоу "Кандидат", відвідував телебачення, радіо та конкурси краси.

Дональд Трамп - успішний підприємець

Дональд Трамп - успішний підприємець

Майбутній президент був також небайдужий до жінок. Йому приписують десятки коханок, він складався в трьох шлюбах, одним з яких є нинішній з Меланією.

Перші дві дружини Івана і Марла подарували йому чотирьох дітей: хлопчиків Еріка і Дональда, і доньок Тіффані та Іванку, яка зараз є його незамінною порадницею у багатьох справах.

Дональд та Івана

Дональд та Івана

donaldjdumb.com

Дональд та Івана Трамп

Дональд та Івана Трамп

donaldjdumb.com

Дональду Трампу – 73: як виглядав до президентства

donaldjdumb.com

Марла Мейплс і Трамп

Марла Мейплс і Трамп

donaldjdumb.com

Другий шлюб Трампа

Другий шлюб Трампа

donaldjdumb.com

Дональд і Меланія з Клінтонами

Дональд і Меланія з Клінтонами

donaldjdumb.com

Весілля Дональда та Меланії

Весілля Дональда та Меланії

LiveJournal

Дональд і Меланія Трамп

Дональд і Меланія Трамп

JetSetter

Дональд і Меланія Трамп (2019)

Дональд і Меланія Трамп (2019)

Instagram@melaniatrump.style

Дональд Трамп у 2019 році

Дональд Трамп у 2019 році

Instagram @ whitehouse

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді США Меланія Трамп була відомою і високооплачуваною моделлю. Вона не соромилася брати участь в еротичних фотосесіях. А зараз у всьому світі в ній визнають еталон смаку і витонченості. У 2019 її запросили в Україну для участі у фіналі конкурсу краси.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Дональд ТрампМеланія Трамп (Melania Trump)
Місце
США
Тег
день народження
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