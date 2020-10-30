Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та розчулив мережу

Obozrevatel Люди 10:32, 30.10.2020 Оновлено: 12:01, 30.10.2020

Російський комік Максим Галкін показав, як його донька Єлизавета грає на роялі у парі з Аллою Пугачовою. Дівчинка виконує одну з партій дитячої пісеньки.

"Режисер, оператор і диригент – Гаррі Максимович", – підписав допис Галкін. Відеоролик комік опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як дівчинка соромиться і періодично збивається. Пугачова вголос рахує ритм пісеньки.

Шанувальники замилувались дітьми пари. Одні писали про те, якими талановитими ростуть Єлизавета і Гаррі. Інші підписники похвалили дружність дітей і чудовий вигляд примадонни.

"На всі руки майстри, співають, грають і знімають", "Аллочка така красива", "Які талановиті й дружні діти", "Улюблена пісенька мого тата. Багато дітей її не знають", – написали під відео користувачі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, російський комік Максим Галкін потролив президента України Володимира Зеленського через всенародне опитування на місцевих виборах 25 жовтня.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Газ в Україні дорожчатиме ще п'ять місяців: аналітики озвучили прогнози

Дівчатка досі чекають тата: на Львівщині рідні звинуватили лікарів у смерті молодого батька від COVID-19

ОПЗЖ — ініціатор процесу скасування безвіза для України

У ЄС після рішення КСУ заговорили про скасування безвізу: ЗМІ показали документ

Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду. Законопроєкт