Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та розчулив мережу

Російський комік Максим Галкін показав, як його донька Єлизавета грає на роялі у парі з Аллою Пугачовою. Дівчинка виконує одну з партій дитячої пісеньки.

"Режисер, оператор і диригент – Гаррі Максимович", – підписав допис Галкін. Відеоролик комік опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як дівчинка соромиться і періодично збивається. Пугачова вголос рахує ритм пісеньки.

Шанувальники замилувались дітьми пари. Одні писали про те, якими талановитими ростуть Єлизавета і Гаррі. Інші підписники похвалили дружність дітей і чудовий вигляд примадонни.

"На всі руки майстри, співають, грають і знімають", "Аллочка така красива", "Які талановиті й дружні діти", "Улюблена пісенька мого тата. Багато дітей її не знають", – написали під відео користувачі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, російський комік Максим Галкін потролив президента України Володимира Зеленського через всенародне опитування на місцевих виборах 25 жовтня.