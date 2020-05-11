"Домашній алкоголік": Єфремов поскаржився на "проблеми зі спиртним" на карантині

Популярний російський актор Михайло Єфремов поскаржився, що не може пити багато алкоголю в період карантину.

Артист, який нібито давно має проблеми з алкоголізмом, відзначився заявою про те, що не може випивати, пише "Коммерсантъ".

За словами 56-річного Єфремова, він почав менше пити спиртного, оскільки не може піти в бар або паб.

Михайло Єфремов Filmz.ru

"Іноді моя дочка дозволяє мені дещо, але все одно це менше, ніж раніше. Зараз закриті бари, паби, а я не домашній алкоголік. Раніше можна було після репетиції або вистави на годину-півтори сходити і випити, а потім прийти додому , де всі вже сплять. Зараз же я вдома з дітьми, більше відповідальності за все", – зазначив Єфремов.

Відзначимо, Михайла Єфремова часто підозрюють в алкоголізмі. В інтерв'ю Юрію Дудю сам же актор зізнавався, що у нього немає проблем зі спиртними напоями.

"Я не алкоголік, а життєрадісний п'яниця", – з посмішкою говорив Єфремов.

Каки повідомляв OBOZREVATEL, раннє Михайло Єфремов жорстко висміяв російську владу через карантин.

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