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11 травня • оновлено в 12:11
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"Домашній алкоголік": Єфремов поскаржився на "проблеми зі спиртним" на карантині

3.6т
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Популярний російський актор Михайло Єфремов поскаржився, що не може пити багато алкоголю в період карантину.

Артист, який нібито давно має проблеми з алкоголізмом, відзначився заявою про те, що не може випивати, пише "Коммерсантъ".

За словами 56-річного Єфремова, він почав менше пити спиртного, оскільки не може піти в бар або паб.

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

Filmz.ru

"Іноді моя дочка дозволяє мені дещо, але все одно це менше, ніж раніше. Зараз закриті бари, паби, а я не домашній алкоголік. Раніше можна було після репетиції або вистави на годину-півтори сходити і випити, а потім прийти додому , де всі вже сплять. Зараз же я вдома з дітьми, більше відповідальності за все", – зазначив Єфремов.

Відзначимо, Михайла Єфремова часто підозрюють в алкоголізмі. В інтерв'ю Юрію Дудю сам же актор зізнавався, що у нього немає проблем зі спиртними напоями.

"Я не алкоголік, а життєрадісний п'яниця", – з посмішкою говорив Єфремов.

Каки повідомляв OBOZREVATEL, раннє Михайло Єфремов жорстко висміяв російську владу через карантин.

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Автор
Єва Романова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес карантин Новини Росії кіно
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Да,нормальные мужик!Даже уважаю его,как актера,ну и конечно,как человека))
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Ефремов всегда поддерживал Украину ! Теперь он перестал пить. Мы теряем союзников :(
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Шмурдяк Тарас, крєпісь, таварішчь!
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