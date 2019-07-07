"Домалювали?": Лобода засвітила сталевий прес

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, похвалилася в мережі пресом в піджаку на голе тіло.

Відвертим відео співачка поділилася в Instagram, проте деякі шанувальники підозрюють, що Лобода просто домалювала собі спортивне тіло.

"Чудового дня вам", - написала зірка під голим відео. Співачка останнім часом часто носить вільні штани і жакет, однак замість блузи Лобода віддає перевагу шкіряному бюстгальтеру і довершує свій образ масивними прикрасами.

Лобода часто так ходить Instagram loboda official

Не всім шанувальникам артистки сподобався її сталевий прес, деякі запідозрили, що це грим. "Кубики то намальовані", "Прес загримований?", "Ніби прес домалювали", - писали в коментарях.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували за невдалий образ. Знімок, на якому виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

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