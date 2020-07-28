"Дом-2" запустить ракету у космос: Ілону Маску кинули дивний виклик

Творці російського реаліті-шоу "Дом-2" вирішили запустити в космос учасників проєкту і цим поставити новий рекорд.

Як повідомив телеканал ТНТ, на галявині вже з'явилася 22-метрова ракета, копія справжнього космічного корабля, в якій будуть проводитися тренування (фото дивіться нижче).

Відзначимо, що відправлення в космос ракети з учасниками "Дому-2" стане першою в історії телебачення.

Учасників "Дому-2" відправлять у космос Телеканал ТНТ

Творці шоу навели в приклад американського бізнесмена Ілона Маска, який у травні 2020 року запустив у космос ракету з двома астронавтами NASA. Ця подія стала справжнім проривом у галузі космічного туризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, запуск корабля Crew Dragon відбувся 30 травня. Він став історичним, оскільки компанія SpaceX вперше відправила в космос корабель із людьми на борту. Космічний корабель повернеться на землю 2 серпня, якщо цьому сприятимуть погодні умови.