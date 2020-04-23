"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії

Марія Дідик люди 20:54, 23.04.2020

Знаменитий рок-музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заспівав пісню "на тему віддаленого майбутнього".

Відео артист розмістив на своє сторінці в соціальній мережі Facebook (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Мы шагаем по зоне в процессии длинной

Соблюдая дистанцию - два с половиной

Наши маски давно прорастают щетиной

Я свою тысячу лет не снимал

Ровно в девять отбой, ровно в шесть - построение

Хоть никто уже год, к моему изумлению

Здесь не кашлял и не умирал

Телевизор включается, где-то вне зоны

Тут всегда одна программа и одни м*дозвоны

У начальства свои в этом смысле резоны

Нам без нас выбирают кино

Доктор в маске, в погонах из комендатуры

Нам по прежнему меряет температуру

А термометр сломан давно", - співає Макаревич.

"Спасибі за цю сумну і правдиву пісню", "Страшно. І метроном, що відмірює миті страху. І практично без надії", "Якось не весело", "Нове - про актуальне! Сильно", - коментують пісню в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які вважають за краще телебачення книгам. Також він нагадав про пропаганду на росТВ.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Колишньому голові УЗ перед звільненням заплатили мільйон

Фірма настоятеля Іллінського храму фігурує в справі про вбивства на Майдані

Нова батарея для електрокарів обіцяє запас ходу у 2000 км

"Закопали гірше за собаку": українка розповіла про жахи похорону пацієнта з підозрою на COVID-19 у Василькові

"У нас є чіткий план!" Зеленський записав нове звернення до українців