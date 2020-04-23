"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії
Знаменитий рок-музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заспівав пісню "на тему віддаленого майбутнього".
Відео артист розмістив на своє сторінці в соціальній мережі Facebook (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).
"Мы шагаем по зоне в процессии длинной
Соблюдая дистанцию - два с половиной
Наши маски давно прорастают щетиной
Я свою тысячу лет не снимал
Ровно в девять отбой, ровно в шесть - построение
Хоть никто уже год, к моему изумлению
Здесь не кашлял и не умирал
Телевизор включается, где-то вне зоны
Тут всегда одна программа и одни м*дозвоны
У начальства свои в этом смысле резоны
Нам без нас выбирают кино
Доктор в маске, в погонах из комендатуры
Нам по прежнему меряет температуру
А термометр сломан давно", - співає Макаревич.
"Спасибі за цю сумну і правдиву пісню", "Страшно. І метроном, що відмірює миті страху. І практично без надії", "Якось не весело", "Нове - про актуальне! Сильно", - коментують пісню в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які вважають за краще телебачення книгам. Також він нагадав про пропаганду на росТВ.