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23 квітня • оновлено в 21:11
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"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії

1.6т
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Знаменитий рок-музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заспівав пісню "на тему віддаленого майбутнього".

Відео артист розмістив на своє сторінці в соціальній мережі Facebook (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії

"Мы шагаем по зоне в процессии длинной

Соблюдая дистанцию - два с половиной

Наши маски давно прорастают щетиной

Я свою тысячу лет не снимал

Ровно в девять отбой, ровно в шесть - построение

Хоть никто уже год, к моему изумлению

Здесь не кашлял и не умирал

Телевизор включается, где-то вне зоны

Тут всегда одна программа и одни м*дозвоны

У начальства свои в этом смысле резоны

Нам без нас выбирают кино

Доктор в маске, в погонах из комендатуры

Нам по прежнему меряет температуру

А термометр сломан давно", - співає Макаревич.

"Спасибі за цю сумну і правдиву пісню", "Страшно. І метроном, що відмірює миті страху. І практично без надії", "Якось не весело", "Нове - про актуальне! Сильно", - коментують пісню в мережі.

"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії
"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії
"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії
"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії
"Доктор в масці, в погонах..." Макаревич заспівав пісню про майбутнє Росії

Як раніше писав OBOZREVATEL, Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які вважають за краще телебачення книгам. Також він нагадав про пропаганду на росТВ.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Андрій Макаревич
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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