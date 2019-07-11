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"Дочку змушу надіти!" Тодоренко поділилася подробицями весілля

1.6т Читати матеріал російською

Українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася подробицями свого весілля. Так, артистка розповіла про те, що її весільну сукню було створено всього за три тижні.

Крім того, Тодоренко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram поділилася знімками з весілля.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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"Моє плаття розробляли нереальні майстри зі швидкістю світла, оскільки часу було всього 3 тижні, що нетипово для наречених, адже зазвичай ми все плануємо за півроку-рік, але це не про мене. По-моєму, вийшло казково красиво! Я відчувала себе Джульєттою в своїй весільній сукні. Мені здається, вона підкреслює всю легкість мого характеру. Вибачте за зайві хвастощі, але я знаю точно, що це плаття буду зберігати вічність, а потім ще й свою дочку, чи внучку змушу надіти", - написала Тодоренко.

# свадебноеПлатье @ edem.official Моє плаття розробляли нереальні майстра зі швидкістю світла, тк часу було всього 3 тижні, що нетипово для наречених 👰🙈, адже зазвичай ми все плануємо за півроку-рік! 😆но це не про мене) По-моєму, вийшло казково красиво 😍! Я відчувала себе Джульєттою в своєму весільному платті. Мені здається, воно підкреслює всю легкість і легкість мого характеру. Вибачте за зайве хвастощі, але я знаю точно, що це плаття буду зберігати вічність, а потім ще й свою дочку, і внучку змушу надіти 😈 Окрема подяка за допомогу в створенні образу нареченої 👰 # моєму стиліста @alisaboha А ще у мене була дилема: я все ніяк не могла визначитися яке фото ставити на обкладинку журналу, замучила всю редакцію # ОК і свою сім'ю! І тепер хочу запитати у вас, яке фото краще - 1 або 2 ????? ГОЛОСУЙТЕ, будь ласка 😇 # свадьбатт

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Тег
весілля
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