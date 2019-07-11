"Дочку змушу надіти!" Тодоренко поділилася подробицями весілля

Українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася подробицями свого весілля. Так, артистка розповіла про те, що її весільну сукню було створено всього за три тижні.

Крім того, Тодоренко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram поділилася знімками з весілля.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

"Моє плаття розробляли нереальні майстри зі швидкістю світла, оскільки часу було всього 3 тижні, що нетипово для наречених, адже зазвичай ми все плануємо за півроку-рік, але це не про мене. По-моєму, вийшло казково красиво! Я відчувала себе Джульєттою в своїй весільній сукні. Мені здається, вона підкреслює всю легкість мого характеру. Вибачте за зайві хвастощі, але я знаю точно, що це плаття буду зберігати вічність, а потім ще й свою дочку, чи внучку змушу надіти", - написала Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом намір пишно відсвяткувати весілля.

Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Флоренції, Італія. Також розглядалися варіанти Тоскана і Сорренто.

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