"Дочку змушу надіти!" Тодоренко поділилася подробицями весілля

Українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася подробицями свого весілля. Так, артистка розповіла про те, що її весільну сукню було створено всього за три тижні.
Крім того, Тодоренко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram поділилася знімками з весілля.
Влад Топалов і Регіна Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
"Моє плаття розробляли нереальні майстри зі швидкістю світла, оскільки часу було всього 3 тижні, що нетипово для наречених, адже зазвичай ми все плануємо за півроку-рік, але це не про мене. По-моєму, вийшло казково красиво! Я відчувала себе Джульєттою в своїй весільній сукні. Мені здається, вона підкреслює всю легкість мого характеру. Вибачте за зайві хвастощі, але я знаю точно, що це плаття буду зберігати вічність, а потім ще й свою дочку, чи внучку змушу надіти", - написала Тодоренко.
# свадебноеПлатье @ edem.official Моє плаття розробляли нереальні майстра зі швидкістю світла, тк часу було всього 3 тижні, що нетипово для наречених 👰🙈, адже зазвичай ми все плануємо за півроку-рік! 😆но це не про мене) По-моєму, вийшло казково красиво 😍! Я відчувала себе Джульєттою в своєму весільному платті. Мені здається, воно підкреслює всю легкість і легкість мого характеру. Вибачте за зайве хвастощі, але я знаю точно, що це плаття буду зберігати вічність, а потім ще й свою дочку, і внучку змушу надіти 😈 Окрема подяка за допомогу в створенні образу нареченої 👰 # моєму стиліста @alisaboha А ще у мене була дилема: я все ніяк не могла визначитися яке фото ставити на обкладинку журналу, замучила всю редакцію # ОК і свою сім'ю! І тепер хочу запитати у вас, яке фото краще - 1 або 2 ????? ГОЛОСУЙТЕ, будь ласка 😇 # свадьбатт
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.
Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом намір пишно відсвяткувати весілля.
Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Флоренції, Італія. Також розглядалися варіанти Тоскана і Сорренто.
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