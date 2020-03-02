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2 березня • оновлено в 11:26
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Дочку Спілберга звинуватили в насильстві: подробиці скандалу

1.4т
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Молодша дочка відомого режисера Стівена Спілберга Мікаела, яка нещодавно заявила про намір стати порноактрисою, потрапила в новий скандал. Так, співробітники поліції міста Нешвілл, штат Теннесі, затримали дівчину за побутове насильство.

Наречений Спілберг, 47-річний Чак Панков, підтвердив затримання, підкресливши, що сталося непорозуміння. Про це повідомляє Fox News.

Порно і домашнє насильство: дочка Спілберга потрапила в новий скандал

The Sun

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Панков відмовився розкривати подробиці події, запевнивши, що ні він, ні його наречена не постраждали. Зазначається, що Мікаелу доставили в поліцейську дільницю, де вона провела половину дня, після чого її випустили під заставу в тисячу доларів.

Порно і домашнє насильство: дочка Спілберга потрапила в новий скандал

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка відомого режисера Стівена Спілберга 23-річна Мікаела вирішила стати порноактрисою. Вона заявила, що батько підтримав її рішення.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Стівен Спілберг
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