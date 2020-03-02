Дочку Спілберга звинуватили в насильстві: подробиці скандалу

Молодша дочка відомого режисера Стівена Спілберга Мікаела, яка нещодавно заявила про намір стати порноактрисою, потрапила в новий скандал. Так, співробітники поліції міста Нешвілл, штат Теннесі, затримали дівчину за побутове насильство.

Наречений Спілберг, 47-річний Чак Панков, підтвердив затримання, підкресливши, що сталося непорозуміння. Про це повідомляє Fox News.

The Sun

Панков відмовився розкривати подробиці події, запевнивши, що ні він, ні його наречена не постраждали. Зазначається, що Мікаелу доставили в поліцейську дільницю, де вона провела половину дня, після чого її випустили під заставу в тисячу доларів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка відомого режисера Стівена Спілберга 23-річна Мікаела вирішила стати порноактрисою. Вона заявила, що батько підтримав її рішення.

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