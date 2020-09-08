Дочку Єфремова помітили на мітингу в Білорусі. Фото

Анну Марію Єфремову помітили на мітингу в Білорусі.

19-річну дочку російського актора Михайла Єфремова Анну Марію помітили на мітингу в Мінську (Білорусь) з прапором ЛГБТ-спільноти.

Фото дівчини на акції протесту опублікувало видання "Радыё Свабода". На ньому дочка артиста позує з коханою на фоні спецтехніки та силовиків. Також Анна Марія на своїй сторінці в Instagram показала знімок, на якому цілується з дівчиною (фото дивіться нижче).

Раніше дочка Єфремова у сторіз зізналася, що "напівлегально перетнула кордон" Росії і Білорусі заради того, щоб взяти участь в жіночому протестному марші.

Дочка Єфремова з коханою. svaboda.org

Відзначимо, що Анна Марія вважає себе небінарною персоною. Вона часто говорить про себе в чоловічому роді.

Дочка Єфремова цілується з дівчиною. Instagram Анна Марія Єфремова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!