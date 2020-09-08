Дочку Єфремова помітили на мітингу в Білорусі. Фото

Анну Марію Єфремову помітили на мітингу в Білорусі.
19-річну дочку російського актора Михайла Єфремова Анну Марію помітили на мітингу в Мінську (Білорусь) з прапором ЛГБТ-спільноти.
Фото дівчини на акції протесту опублікувало видання "Радыё Свабода". На ньому дочка артиста позує з коханою на фоні спецтехніки та силовиків. Також Анна Марія на своїй сторінці в Instagram показала знімок, на якому цілується з дівчиною (фото дивіться нижче).
Раніше дочка Єфремова у сторіз зізналася, що "напівлегально перетнула кордон" Росії і Білорусі заради того, щоб взяти участь в жіночому протестному марші.
Дочка Єфремова з коханою. svaboda.org
Відзначимо, що Анна Марія вважає себе небінарною персоною. Вона часто говорить про себе в чоловічому роді.
Дочка Єфремова цілується з дівчиною. Instagram Анна Марія Єфремова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Остаточний вирок винесуть артисту 8 вересня. Єфремов зазначив, що якщо його посадять на цей термін – він не доживе до звільнення.
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