Дочка зірки Голлівуду Метта Деймона заразилася коронавірусом: що відомо про стан
21-річна дочка Метта Деймона Алексія, яка зараз перебуває у Нью-Йорку, заразилася коронавірусом.
Про це пише видання Daily Mail.
Повідомляється, що Алексія навчається в коледжі в Нью-Йорку. Разом зі своїми сусідами по кімнаті вона заразилася коронавірусом. Однак завдяки тому, що COVID-19 виявили на ранній стадії, дівчина швидко з ним впоралася, і зараз Алексія почувається добре.
За словами Деймона, коронавірус більш небезпечний для людей старшого віку.
Сам актор разом зі своєю дружиною Лучіаною та їхніми трьома дітьми перебуває в Ірландії. Туди сім'я поїхала через зйомки Метта й не змогла повернутися у зв'язку з карантином.
Характерно, що Алексія – не рідна для Метта Деймона. Дівчина – дочка його дружини Лучіани від першого шлюбу, але актор її удочерив і вважає своєю.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський співак Влад Соколовський повідомив, що у нього виявлений коронавірус.