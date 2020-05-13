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13 травня • оновлено в 17:10
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Дочка зірки Голлівуду Метта Деймона заразилася коронавірусом: що відомо про стан

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21-річна дочка Метта Деймона Алексія, яка зараз перебуває у Нью-Йорку, заразилася коронавірусом.

Про це пише видання Daily Mail.

Метт Деймон

Метт Деймон

Getty

Повідомляється, що Алексія навчається в коледжі в Нью-Йорку. Разом зі своїми сусідами по кімнаті вона заразилася коронавірусом. Однак завдяки тому, що COVID-19 виявили на ранній стадії, дівчина швидко з ним впоралася, і зараз Алексія почувається добре.

За словами Деймона, коронавірус більш небезпечний для людей старшого віку.

Дочка Метта Деймона Алексія

Дочка Метта Деймона Алексія

dailymail.co.uk

Сам актор разом зі своєю дружиною Лучіаною та їхніми трьома дітьми перебуває в Ірландії. Туди сім'я поїхала через зйомки Метта й не змогла повернутися у зв'язку з карантином.

Характерно, що Алексія – не рідна для Метта Деймона. Дівчина – дочка його дружини Лучіани від першого шлюбу, але актор її удочерив і вважає своєю.

Метт Деймон з дружиною та дітьми

Метт Деймон з дружиною та дітьми

dailymail.co.uk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський співак Влад Соколовський повідомив, що у нього виявлений коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Метт Деймон
Місце
США
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