Головна Новини
10 березня • оновлено в 15:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Дочка Заворотнюк вперше зробила заяву про стан актриси

4.1т
Читати матеріал російською

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла про стан артистки.

Так, кілька годин тому на своїй сторінці в Instagram Анна опублікувала новий пост про свою поїздку до Італії. Більш того, дівчина почала відповідати на коментарі шанувальників під публікацією.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Instagram @anna_zavorotnyuk

Зокрема, один з користувачів поцікавився у Анни, чи жива її мати. На що дівчина відповіла, що актриса йде на поправку:

"Не вірте цим моральним виродкам і не задавайте мені такі безтактні і жорстокі питання, ми йдемо на поправку, у нас все буде добре".

Дочка Заворотнюк зробила заяву про стан актриси

Instagram @anna_zavorotnyuk

Також Анна відповіла і на звинувачення в тому, що вони зберігають мовчання і не розповідають про стан Заворотнюк заради вигоди:

"Наша сім'я не ходить на програми і не влаштовує шоу для таких байдужих людей, як ви, як би вам цього хотілося. Ми тримаємося гідно й залишаємо подробиці в тіні".

Дочка Заворотнюк зробила заяву про стан актриси

Instagram @anna_zavorotnyuk

Дочка Заворотнюк зробила заяву про стан актриси

Instagram @anna_zavorotnyuk

Дочка Заворотнюк зробила заяву про стан актриси

Instagram @anna_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна з'явилася в мережі через майже п'ять місяців мовчання.

Дівчина опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, присвятивши його всім, хто підтримує її в даний час. Дочка зірки написала, що проходить найскладніший період у житті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги