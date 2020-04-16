Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна поскаржилася на важкий період у житті.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий відвертий пост.

Анна Заворотнюк Instagram @anna_zavorotnyuk

У соцмережі Анна зізналася, що важкі хвилини об'єднують людей.

"Ми зараз з вами переживаємо дуже важкий час. Іноді навіть підступають хвилини відчаю. Але не дивлячись ні на що, ми повинні проявити максимум терпіння, внутрішньої зібраності, зосередженості та віри, що все пройде. Такі важкі хвилини особливо об'єднують людей, роблячи їх добрішими, мудрішими і більш людяним", – пише дочка Заворотнюк.

Прихильники прийшли в захват від мудрості 24-річної Анни. У коментарях користувачі подякували дівчині за підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL :