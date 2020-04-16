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16 квітня • оновлено в 08:42
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Дочка Заворотнюк розповіла про важкий період

3.1т
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Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна поскаржилася на важкий період у житті.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий відвертий пост.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Instagram @anna_zavorotnyuk

У соцмережі Анна зізналася, що важкі хвилини об'єднують людей.

"Ми зараз з вами переживаємо дуже важкий час. Іноді навіть підступають хвилини відчаю. Але не дивлячись ні на що, ми повинні проявити максимум терпіння, внутрішньої зібраності, зосередженості та віри, що все пройде. Такі важкі хвилини особливо об'єднують людей, роблячи їх добрішими, мудрішими і більш людяним", – пише дочка Заворотнюк.

Прихильники прийшли в захват від мудрості 24-річної Анни. У коментарях користувачі подякували дівчині за підтримку.

"Підступають хвилини відчаю": дочка Заворотнюк розповіла про важкий період
"Підступають хвилини відчаю": дочка Заворотнюк розповіла про важкий період
"Підступають хвилини відчаю": дочка Заворотнюк розповіла про важкий період
"Підступають хвилини відчаю": дочка Заворотнюк розповіла про важкий період

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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