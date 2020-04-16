"Підступають хвилини відчаю": дочка Заворотнюк розповіла про важкий період

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна поскаржилася на важкий період у житті.
Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий відвертий пост.
Анна Заворотнюк
Instagram @anna_zavorotnyuk
У соцмережі Анна зізналася, що важкі хвилини об'єднують людей.
"Ми зараз з вами переживаємо дуже важкий час. Іноді навіть підступають хвилини відчаю. Але не дивлячись ні на що, ми повинні проявити максимум терпіння, внутрішньої зібраності, зосередженості та віри, що все пройде. Такі важкі хвилини особливо об'єднують людей, роблячи їх добрішими, мудрішими і більш людяним", – пише дочка Заворотнюк.
Прихильники прийшли в захват від мудрості 24-річної Анни. У коментарях користувачі подякували дівчині за підтримку.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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