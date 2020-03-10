Дочка Заворотнюк розповіла навіщо відвідала Італію

Дочка Анастасії Заворотнюк, Анна показала фото зі своєю поїздки в Італію. Так, вона також розповіла чому вирішила відвідати цю країну.
Знімки вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/anna_zavorotnyuk
"Моя поїздка в Італію для мене стала дуже знаковою і допомогла мені знову відкрити стулки своєї душі і скуштувати фарби життя. Побачивши інші світи, людей і культуру, ти крапля за краплею міняєш свою картину світу і уявлення про нього", - написала дівчина.
Моя поїздка в Італію для мене стала дуже знаковою і допомогла мені знову відкрити стулки своєї душі і скуштувати фарби життя. Побачивши інші світи, людей і культуру, ти крапля за краплею міняєш свою картину світу і уявлення про нього. Хочу трохи розповісти вам про міста, в яких мені вдалося побувати під час моєї поїздки. Звичайно Рим, чия історія налічує майже три тисячі років, і звичайно ж спадщина його цивілізації, яке має великий вплив на світову культуру. Флоренція, де розташований незрівнянний собор Санта-Марія-дель-Фіоре і музей Уффіці, звичайно ж Ватикан з невимовним собором святого Петра і Сікстинської капелою. Сієнна - дивовижне місто, розташований в регіоні Тоскана, який зберіг в собі середньовічні споруди і історичні пам'ятники просто нищить свій красою. Ти ніби потрапляєш в справжній Хогвартс))
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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