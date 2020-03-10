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10 березня • оновлено в 16:50
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Дочка Заворотнюк розповіла навіщо відвідала Італію

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Дочка Анастасії Заворотнюк, Анна показала фото зі своєю поїздки в Італію. Так, вона також розповіла чому вирішила відвідати цю країну.

Знімки вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Поїздка стала знаковою": дочка Заворотнюк розповіла навіщо відвідала Італію

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Моя поїздка в Італію для мене стала дуже знаковою і допомогла мені знову відкрити стулки своєї душі і скуштувати фарби життя. Побачивши інші світи, людей і культуру, ти крапля за краплею міняєш свою картину світу і уявлення про нього", - написала дівчина.

Моя поїздка в Італію для мене стала дуже знаковою і допомогла мені знову відкрити стулки своєї душі і скуштувати фарби життя. Побачивши інші світи, людей і культуру, ти крапля за краплею міняєш свою картину світу і уявлення про нього. Хочу трохи розповісти вам про міста, в яких мені вдалося побувати під час моєї поїздки. Звичайно Рим, чия історія налічує майже три тисячі років, і звичайно ж спадщина його цивілізації, яке має великий вплив на світову культуру. Флоренція, де розташований незрівнянний собор Санта-Марія-дель-Фіоре і музей Уффіці, звичайно ж Ватикан з невимовним собором святого Петра і Сікстинської капелою. Сієнна - дивовижне місто, розташований в регіоні Тоскана, який зберіг в собі середньовічні споруди і історичні пам'ятники просто нищить свій красою. Ти ніби потрапляєш в справжній Хогвартс))

Публікація від @ anna_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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