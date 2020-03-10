Дочка Заворотнюк розповіла навіщо відвідала Італію

Дочка Анастасії Заворотнюк, Анна показала фото зі своєю поїздки в Італію. Так, вона також розповіла чому вирішила відвідати цю країну.

Знімки вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Моя поїздка в Італію для мене стала дуже знаковою і допомогла мені знову відкрити стулки своєї душі і скуштувати фарби життя. Побачивши інші світи, людей і культуру, ти крапля за краплею міняєш свою картину світу і уявлення про нього", - написала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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