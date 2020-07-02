Дочка Заворотнюк про хворобу матері: життя змінилося, я виявилася слабкою

Старша дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна вперше відверто розповіла, як пережила процес лікування матері від раку.

Дівчина рідко коментує стан Заворотнюк. Тепер же на особистій сторінці в Instagram вона висловилася, що хвороба матері "підкосила" її і останні півтора року життя стали для неї важкими та показали, наскільки вона виявилася слабкою.

"Хочу вам сказати, що все своє життя я вважала себе дуже сильною людиною, на яку не впливають стреси і обставини. Мені здавалося, що я можу подолати абсолютно все. Але за ці півтора року моє життя дуже змінилося, відбулося багато подій, і я зрозуміла, наскільки можу бути слабкою, вразливою і часом нездатною керувати своїми емоціями", – розговорилася дівчина.

Анастасія і Анна Заворотнюк "Комсомольська правда"

Також дівчина вказала, що тема хвороби матері є для неї "святою" – сім'я Анастасії Заворотнюк "молиться, сподівається і вірить" в її зцілення.

"Страхи за близьких, проблеми і стресові ситуації є у кожного з нас, і це нормально. Але ми повинні розуміти, що це наш шлях, який ми все одно повинні подолати. Адже не дарма кажуть: "Дорогу осилить той, хто йде", – зазначила Анна.

Анна Заворотнюк відмовилася коментувати стан матері Instagram Анни Заворотнюк

Прихильники дівчини підтримали її, побажавши терпіння та сил. Багато з них також похвалили дівчину за те, що вона за будь-яких обставин залишається людиною.

"Ви маєте рацію, Аня, доводиться жити і долати всі на світі. Раз вже живемо, то повинні зберігати гідність, залишатися людиною. Труднощі проходять, і приходить щастя. Вам і вашій родині сил і здоров'я"; – відзначили фоловери.

Instagram Анни Заворотнюк

Instagram Анни Заворотнюк

Instagram Анни Заворотнюк

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