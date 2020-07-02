Дочка Заворотнюк про хворобу матері: життя змінилося, я виявилася слабкою
Старша дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна вперше відверто розповіла, як пережила процес лікування матері від раку.
Дівчина рідко коментує стан Заворотнюк. Тепер же на особистій сторінці в Instagram вона висловилася, що хвороба матері "підкосила" її і останні півтора року життя стали для неї важкими та показали, наскільки вона виявилася слабкою.
"Хочу вам сказати, що все своє життя я вважала себе дуже сильною людиною, на яку не впливають стреси і обставини. Мені здавалося, що я можу подолати абсолютно все. Але за ці півтора року моє життя дуже змінилося, відбулося багато подій, і я зрозуміла, наскільки можу бути слабкою, вразливою і часом нездатною керувати своїми емоціями", – розговорилася дівчина.
Також дівчина вказала, що тема хвороби матері є для неї "святою" – сім'я Анастасії Заворотнюк "молиться, сподівається і вірить" в її зцілення.
"Страхи за близьких, проблеми і стресові ситуації є у кожного з нас, і це нормально. Але ми повинні розуміти, що це наш шлях, який ми все одно повинні подолати. Адже не дарма кажуть: "Дорогу осилить той, хто йде", – зазначила Анна.
Прихильники дівчини підтримали її, побажавши терпіння та сил. Багато з них також похвалили дівчину за те, що вона за будь-яких обставин залишається людиною.
"Ви маєте рацію, Аня, доводиться жити і долати всі на світі. Раз вже живемо, то повинні зберігати гідність, залишатися людиною. Труднощі проходять, і приходить щастя. Вам і вашій родині сил і здоров'я"; – відзначили фоловери.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.