Дочка Заворотнюк переїжджає від онкохворої матері: що трапилося

Старша дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна розповіла, що планує переїхати з заміського особняка в Підмосков'ї, де вона живе разом з сім'єю.

Так, на особистій сторінці в Instagram Анна Заворотнюк розповіла, що збирається переїхати від сім'ї в центр Москви. Уже на початку осені в квартирі дівчини повинен завершитися ремонт.

"Все літо провела за містом, мені так подобається це сільське життя. Скоро закінчиться ремонт в квартирі і я повинна буду переїхати. З одного боку, я дуже цього чекаю, тому що після довгого життя в Нью-Йорку мені не вистачає відчуття мегаполісу. Хочу скоріше опинитися в гущі московського життя... Але впевнена, що після переїзду я буду сумувати", – розповіла дівчина.

Instagram Анни Заворотнюк

Відзначимо, раніше в мережі показали, в яких умовах проживає актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології. Так, з лікарні вона повернулася в свій особняк у елітному селищі Підмосков'я.

Раніше актриса за два мільйони доларів купила триповерховий будинок площею 900 квадратних метрів з власним басейном і спортзалом, обладнаним на верхньому поверсі.

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