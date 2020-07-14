Дочка Заворотнюк переїжджає від онкохворої матері: що трапилося
Старша дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна розповіла, що планує переїхати з заміського особняка в Підмосков'ї, де вона живе разом з сім'єю.
Так, на особистій сторінці в Instagram Анна Заворотнюк розповіла, що збирається переїхати від сім'ї в центр Москви. Уже на початку осені в квартирі дівчини повинен завершитися ремонт.
"Все літо провела за містом, мені так подобається це сільське життя. Скоро закінчиться ремонт в квартирі і я повинна буду переїхати. З одного боку, я дуже цього чекаю, тому що після довгого життя в Нью-Йорку мені не вистачає відчуття мегаполісу. Хочу скоріше опинитися в гущі московського життя... Але впевнена, що після переїзду я буду сумувати", – розповіла дівчина.
Відзначимо, раніше в мережі показали, в яких умовах проживає актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології. Так, з лікарні вона повернулася в свій особняк у елітному селищі Підмосков'я.
Раніше актриса за два мільйони доларів купила триповерховий будинок площею 900 квадратних метрів з власним басейном і спортзалом, обладнаним на верхньому поверсі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.