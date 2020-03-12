Дочка Заворотнюк несподівано розповіла про свої страждання

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна розповіла про те, що переживає складний період у своєму житті. Так, вона заявила, що "біль живе в ній кожну секунду".
Про це Заворотнюк написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/anna_zavorotnyuk
"До останніх декількох днів у мене не було ні бажання, ні сил виходити на зв'язок зі світом, я закрилася в своїй мушлі. Але я намагаюся подолати цей стан, стати сильніше і змінювати своє ставлення до ситуації. Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не доведи Господь коли небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити", - написала дівчина.
До останніх декількох днів у мене не було ні бажання, ні сил виходити на зв'язок зі світом, я закрилася в своїй мушлі. Але я намагаюся подолати цей стан, стати сильніше і міняти своє ставлення до ситуації. Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не доведи Господь коли небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити. Можу сказати, що мені дійсно захотілося вихлюпувати свої думки вам. Намагаюся знайти точку опори, і відчуваю, що ви мені в цьому допомагаєте своєю віддачею, теплими словами та молитвами за мою найкращу на світі маму. Чи цікаво вам далі буде читати мої думки і роздуми про самих різних темах, проблемах? Мріяти разом? Чи знайшли ви цей "коннект" з моїм внутрішнім світом? Чи буде вам цікаво читати далі про мене і більше пізнавати один одного? ✨🤍
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!