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12 березня • оновлено в 16:53
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Дочка Заворотнюк несподівано розповіла про свої страждання

1.5т
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Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна розповіла про те, що переживає складний період у своєму житті. Так, вона заявила, що "біль живе в ній кожну секунду".

Про це Заворотнюк написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Біль живе в мені кожну секунду": дочка Заворотнюк розповіла про свої страждання

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"До останніх декількох днів у мене не було ні бажання, ні сил виходити на зв'язок зі світом, я закрилася в своїй мушлі. Але я намагаюся подолати цей стан, стати сильніше і змінювати своє ставлення до ситуації. Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не доведи Господь коли небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити", - написала дівчина.

До останніх декількох днів у мене не було ні бажання, ні сил виходити на зв'язок зі світом, я закрилася в своїй мушлі. Але я намагаюся подолати цей стан, стати сильніше і міняти своє ставлення до ситуації. Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не доведи Господь коли небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити. Можу сказати, що мені дійсно захотілося вихлюпувати свої думки вам. Намагаюся знайти точку опори, і відчуваю, що ви мені в цьому допомагаєте своєю віддачею, теплими словами та молитвами за мою найкращу на світі маму. Чи цікаво вам далі буде читати мої думки і роздуми про самих різних темах, проблемах? Мріяти разом? Чи знайшли ви цей "коннект" з моїм внутрішнім світом? Чи буде вам цікаво читати далі про мене і більше пізнавати один одного? ✨🤍

Публікація від @ anna_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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