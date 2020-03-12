Дочка Заворотнюк несподівано розповіла про свої страждання

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна розповіла про те, що переживає складний період у своєму житті. Так, вона заявила, що "біль живе в ній кожну секунду".

Про це Заворотнюк написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"До останніх декількох днів у мене не було ні бажання, ні сил виходити на зв'язок зі світом, я закрилася в своїй мушлі. Але я намагаюся подолати цей стан, стати сильніше і змінювати своє ставлення до ситуації. Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не доведи Господь коли небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити", - написала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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