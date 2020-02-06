Дочка Юрія Лужкова відкрила ресторан і налякала фоловерку

Дочка ексмера Москви Юрія Лужкова розповіла в Інстаграм, що відкрила ресторан у Лондоні, чим налякала свою підписницю.
"Добридень. Так... Я відкрила ресторан 8 тижнів тому. Він називається YEDA", - написала Олена Лужкова на своїй сторінці в соцмережі.
За її словами, у меню закладу – тільки страви з рослинної їжі. Знаходиться YEDA в лондонському Ковент Гардені (район Вест-Енду, де зосереджені театри та розважальні установи Лондона).
До відкриття дочка Лужкова готувалася 2,5 роки.
"Так, я виглядаю втомленою на цій фотографії, і я справді дуже втомилася. Але також неймовірно задоволена пошуком того, чим я захоплена, і тим, що відповідає моїм цінностям і принципам", - додала вона і запросила всіх до свого вегетаріанського ресторану.
Hi. Soo ... I opened a restaurant 8 weeks ago 🙄 It is called YEDA and it is a fully plant -based takeaway in Covent Garden. 2.5 years in the making, and I am finally proud to share my creation . Yes, I look tired in this photo and yes, I am very tired. But also incredibly content about finding something I am passionate about , and something that is in line with my values and principles . If you are in London, I would love for you to come check it out . It is vegan, but so incredibly tasty you would enjoy it no matter your diet , I promise. 🤗 @ yeda.cafe
Одна з фоловерок зізналася, що Олена Лужкова своїм анонсом її налякала.
"Ой... Думала реліз з фільму жахів, а виявилося, що здуру підписалася на вас", - написала вона в коментарях.
Юрій Лужков з дочкою Оленою
Як писав ОBOZREVATEL раніше, колишній мер Москви Юрій Лужков помер на 84-му році після операції на серці.
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