Дочка Волочкової полюбила готувати і створила рецепт

Дочка популярної російської балерини і світської левиці Анастасії Волочкової пробує свої сили на ниві фуд-блогерства.
13-річна Аріадна Волочкова поділилася з фоловерами рецептом хрусткого шоколадного печива, яке приготувала.
Дівчина також зізналася, що сама монтувала ролик.
У коментарях підписники подякували Аріадні за вдалий рецепт і навіть встигли позаздрити її майбутньому чоловікові в зв'язку з кулінарним талантом юної блогерші.
"Аріадна, твій чоловік буде дуже щасливий з тобою", - сказала одна з підписниць.
Це лише викликало сміх Аріадни.
"Ніжний солодкий шоколад і неймовірна хруст. Я не дуже люблю печиво, але знаєте, іноді за чайком можу і схопити штучку. Але найбільше люблю готувати для когось!", - зізналася донька відомої балерини.
ПРОСТОЇ і хрустким Шоколадне печиво Ніжний солодкий шоколад і неймовірний хруст😍 Я не дуже люблю печиво, але знаєте, іноді за чайком, можу і схопити штучку) Але найбільше люблю готувати для когось! У вас так? Продублюють інгредієнти: _ _ _ ⚡️ 1 яйце ⚡️ 0,5 склянки цукру або цукрової пудри ⚡️ 10 гр ванільного цукру ⚡️ 0,5 склянки рослинного масла ⚡️ Чайна ложечка розпушувача ⚡️ Столова ложка какао порошку (або на ваш смак) ⚡️ 1,5 склянки борошна І ВСЕ! Випікаємо при 180 ° (10-15хв) Якщо ви не вперше щось випікаєте, то можете спокійно грунтуватися на своїх перевагах і смаках. Наприклад, чим більше какао, тим більше шоколадного смаку. Я часто роблю на око, тому і виходить випічка від душі🤪
"Я часто роблю на око, тому і виходить випічка від душі", - додала Аріадна.
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