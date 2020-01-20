Дочка Волочкової полюбила готувати і створила рецепт

Дочка популярної російської балерини і світської левиці Анастасії Волочкової пробує свої сили на ниві фуд-блогерства.

13-річна Аріадна Волочкова поділилася з фоловерами рецептом хрусткого шоколадного печива, яке приготувала.

Дівчина також зізналася, що сама монтувала ролик.

У коментарях підписники подякували Аріадні за вдалий рецепт і навіть встигли позаздрити її майбутньому чоловікові в зв'язку з кулінарним талантом юної блогерші.

"Аріадна, твій чоловік буде дуже щасливий з тобою", - сказала одна з підписниць.

Це лише викликало сміх Аріадни.

"Ніжний солодкий шоколад і неймовірна хруст. Я не дуже люблю печиво, але знаєте, іноді за чайком можу і схопити штучку. Але найбільше люблю готувати для когось!", - зізналася донька відомої балерини.

"Я часто роблю на око, тому і виходить випічка від душі", - додала Аріадна.

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