Дочка Віри Брежнєвої засвітила фігуру в купальнику

Старша дочка співачки Віри Брежнєвої, 17-річна Соня Кіперман, похвалилася в Instagram фігурою в купальнику.

Судячи з усього, дівчина проводить відпустку в теплих краях. Інформацію про те, де саме вона вирішила відпочити, дочка зірки не розповіла.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

На фото дівчина позує в світлому купальнику. На тлі видно гори, камені та зелену рослинність.

Менш ніж за добу фотографії зібрали майже 10 тис. лайків. Фоловери дівчини похвалили її фігуру та зовнішність в цілому.

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Деякі користувачі мережі припустили, що Соня Кіперман проводить час в Італії, в особняку її матері та її нинішнього чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Віра Брежнєва з сестрами відзначила день народження мами в Італії.

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